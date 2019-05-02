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Зачем она нужна? Комаровский о необходимости подушки для ребенка

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 07:52
Зачем она нужна? Комаровский о необходимости подушки для ребенка
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал родителям дельные советы

Евгений Комаровский рассказал, стоит ли ребенка приучать ко сну на подушке и с какого возраста это лучше делать. Об этом эксперт рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Давайте сами поймем, для чего человеку нужна подушка. Если человек спит на боку, то из-за расстояния от уха до кровати, спать неудобно. Тогда нужно между ухом и кроватью что-то положить. Это "что-то" и называется подушкой", - сообщил Комаровский.

Также эксперт попросил обратить внимание, что у детей пропорции головы совсем не такие, как у взрослых, и это расстояние у них намного меньше, потому что голова - больше. Как правило, до двух лет ребенку никакие подушки не нужны в каком бы положении он не спал.

"После двух лет желательна плотненькая подушка, которая должна быть толщиной около двух сантиметров. То есть, расстояние от уха до плеча – это и есть толщина подушки", - подытожил эксперт.

Напомним, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость. 

Мы писали, что Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств. 

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