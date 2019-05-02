Навіщо вона потрібна? Комаровський про необхідність подушки для дитини

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав батькам слушні поради

Євген Комаровський розповів, чи варто привчати дитину до сну на подушці і з якого віку це краще робити. Про це експерт розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Давайте самі зрозуміємо, для чого людині потрібна подушка. Якщо людина спить на боці, то через відстань від вуха до ліжка, спати незручно. Тоді потрібно між вухом і ліжком щось покласти. Це "щось" і називається подушкою", - повідомив Комаровский.

Також експерт попросив звернути увагу, що у дітей пропорції голови зовсім не такі, як у дорослих, і ця відстань у них набагато менше, тому що голова - більше. Як правило, до двох років дитині ніякі подушки не потрібні в якому б стані вона не спала.

"Після двох років бажана щільна подушка, яка повинна бути товщиною близько двох сантиметрів. Тобто, відстань від вуха до плеча - це і є товщина подушки", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом і перехворіти.

Раніше Комаровський зробив гучну політичну заяву. Підписників образила ця публікація і привела в лють.

Ми писали, що Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет. За його словами, лікарські препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів.