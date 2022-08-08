Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены

Как сделать шарики

Возьмите обычную фольгу, которая используется для выпекания, сформируйте из нее три небольших шарика. Размер должен позволить им немного погрузиться в отверстия слива.

Положите шарики в раковину и держите там, когда моете посуду, овощи, мясо и при любых других манипуляциях с раковиной.

Как это работает

При каждом открытии воды, эти шарики начнут двигаться в решетке слива, за счет чего они не дадут постороннему мусору или отходам попадать в сам слив.

Такой простой способ позволит вам реже прочищать слив и убережет от неприятных последствий из-за засора.

Однако стоит помнить, что сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и прочищать, даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.

Как еще можно применять фольгу в быту

Чтобы отмыть вилки и ложки в посудомоечной машине

Для улучшения сигнала WI-FI роутера

Для защиты ключей автомобиля от автоворов

Чтобы заострить ножницы

Для быстрой глажки белья

Чтобы передвинуть мебель без царапин

Для замены стилуса сенсорного экрана

Чтобы очистить драгоценности

Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.