Навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги: ви будете здивовані

Як зробити кульки

Візьміть звичайну фольгу, яка використовується для випікання, сформуйте з неї три невеличкі кульки. Розмір повинен дозволити їм трохи зануритися в отвори зливу.

Покладіть кульки в раковину і тримайте там, коли миєте посуд, овочі, м'ясо та при будь-яких інших маніпуляціях з раковиною.

Як це працює

При кожному відкритті води, ці кульки почнуть рухатися в решітці зливу, за рахунок чого вони не дадуть сторонньому сміттю або відходам потрапляти в сам злив.

Такий простий спосіб дозволить вам рідше прочищати злив і вбереже від неприємних наслідків через засмічення.

Однак варто пам'ятати, що сифон вимагає періодичного очищення від бруду, тому його необхідно відкручувати і прочищати, навіть якщо ви чистите труби за допомогою побутової хімії.

Як ще можна застосовувати фольгу в побуті

Щоб відмити вилки й ложки в посудомийній машині

Для покращення сигналу WI-FI роутера

Для захисту ключів автомобіля від автокрадіїв

Щоб загострити ножиці

Для швидкого прасування білизни

Щоб пересунути меблі без подряпин

Для заміни стилуса сенсорного екрана

Аби очистити коштовності

Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.