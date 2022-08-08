RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги: ви будете здивовані

Фото: Як запобігти засміченню труб (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Засмічення кухонних труб - проблема з якою ми час від часу стикаємося через рештки їжі, що потрапляють у злив. Добре, якщо можна обійтися засобом типу "Кріт", а не викликом сантехніка. Щоб уберегтися від цієї халепи, радимо вам використовувати лайфхак з кульками з фольги.

Про цей трюк ідеться на каналі "Дача. Сад та город".

Як зробити кульки

Візьміть звичайну фольгу, яка використовується для випікання, сформуйте з неї три невеличкі кульки. Розмір повинен дозволити їм трохи зануритися в отвори зливу.

Покладіть кульки в раковину і тримайте там, коли миєте посуд, овочі, м'ясо та при будь-яких інших маніпуляціях з раковиною.

Як це працює

При кожному відкритті води, ці кульки почнуть рухатися в решітці зливу, за рахунок чого вони не дадуть сторонньому сміттю або відходам потрапляти в сам злив.

Такий простий спосіб дозволить вам рідше прочищати злив і вбереже від неприємних наслідків через засмічення.

Однак варто пам'ятати, що сифон вимагає періодичного очищення від бруду, тому його необхідно відкручувати і прочищати, навіть якщо ви чистите труби за допомогою побутової хімії.

Як ще можна застосовувати фольгу в побуті

  • Щоб відмити вилки й ложки в посудомийній машині
  • Для покращення сигналу WI-FI роутера
  • Для захисту ключів автомобіля від автокрадіїв
  • Щоб загострити ножиці
  • Для швидкого прасування білизни
  • Щоб пересунути меблі без подряпин
  • Для заміни стилуса сенсорного екрана
  • Аби очистити коштовності

Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.

Раніше ми писали, як заточити затупілу тертку за допомогою фольги.

Також повідомлялося, про три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаклайфхаки