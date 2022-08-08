Навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги: ви будете здивовані

Засмічення кухонних труб - проблема з якою ми час від часу стикаємося через рештки їжі, що потрапляють у злив. Добре, якщо можна обійтися засобом типу "Кріт", а не викликом сантехніка. Щоб уберегтися від цієї халепи, радимо вам використовувати лайфхак з кульками з фольги.
Про цей трюк ідеться на каналі "Дача. Сад та город".
Візьміть звичайну фольгу, яка використовується для випікання, сформуйте з неї три невеличкі кульки. Розмір повинен дозволити їм трохи зануритися в отвори зливу.
Покладіть кульки в раковину і тримайте там, коли миєте посуд, овочі, м'ясо та при будь-яких інших маніпуляціях з раковиною.
При кожному відкритті води, ці кульки почнуть рухатися в решітці зливу, за рахунок чого вони не дадуть сторонньому сміттю або відходам потрапляти в сам злив.
Такий простий спосіб дозволить вам рідше прочищати злив і вбереже від неприємних наслідків через засмічення.
Однак варто пам'ятати, що сифон вимагає періодичного очищення від бруду, тому його необхідно відкручувати і прочищати, навіть якщо ви чистите труби за допомогою побутової хімії.
Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.
Раніше ми писали, як заточити затупілу тертку за допомогою фольги.
Також повідомлялося, про три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару.