Слушал российские песни: Витовская рассказала о таксисте в Карпатах, который назвал ее врагом

Известная украинская актриса Ирма Витовская рассказала об инциденте, который случился с ней в 2015 году, когда защитники ВСУ уже год боролись с оккупантами. В частности, в Карпатах звезде попал таксист, который искренне не понимал, почему он должен прекратить спонсировать страну-агрессора.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook .

По словам артистки, зимой 2015 года она поехала на отдых в Карпаты, где она воспользовалась услугами таксиста, чтобы доехать до отеля. В авто она услышала российские песни, из-за чего задала водителю вопрос: "Зачем вы это слушаете?"

"Уже позади был Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Много уже погибло и пропало без вести. Были замучены и заключены в тюрьму. Ответ был вроде, что это просто песня. Она хороша и о жизни. Правда выключил и возмущенно подчеркнул, что помогает АТО", - написала Витовская.

Актриса добавила, что "цепное звено критической связи" таксиста направилось на поиск врагов, которыми якобы в его мировоззрении стали пассажиры, которые "посмел " сделать замечание.

Витовская предположила, что до 24 февраля 2022 года большинство украинцев были этим таксистом. Они не осознавали, почему "простые русские" песни, сериалы, спектакли, и фильмы не имели места в стране, ведущей войну с РФ.

"Все, кто не понимает вот это "просто" - враги, нацики, упоротые и "сильноумные", - отметила она.

Также она добавила, что даже на седьмой месяц полномасштабной войны не все украинцы отказались от российского контента.