"Открыла рот и испортила купальник": Ирма Витовская высказалась о русском языке в Украине (видео)

Ирма Витовская объяснила, почему украинцам анатомически не подходит говорить на русском языке, который в их устах звучит неорганично и просто неестественно.

Об этом знаменитая украинская актриса театра и кино рассказала в интервью в программе "Перо Фортуны".

Звезда отметила, что русский язык сейчас эволюционировал в такую себе "зоновскую" модель, он является очень динамичным, агрессивным, и им "хорошо ссориться, так чтобы дошло навсегда".

"Кстати, это мой органический язык был до 19-20 лет, я никуда в этом не девалась... Я на этом языком думала, до войны я много снималась на русском", - вспоминает Витовская.

При этом актриса подчеркнула, что ее русский язык "совершенно другой, чем у тех, кто думает, что он говорит на русском языке".

"Надо понимать специфику построения языка, где дыхание, где речевой аппарат. Украинский язык из гортани идет, он как санскрит, и когда украинский язык и российские звуки - это самое ужасное, что можно услышать", - делится мнением кинозвезда.

Она также указала, что когда россияне смеются с украинского языка и называют его "южнорусским говором", но на самом деле этот "говор" - украинский.

"Когда дыхание идет украинское, а навязана в словаре другая "партитура", это просто извращение, я вам скажу. Поэтому возвращайтесь к украинскому языку, вы тогда интеллигентнее звучите, вас приятно слышать тогда, оно органичо", - высказалась Витовская.

Также она описала специфику и разницу звучания русского языка из уст украинцев, живущих в разных географических регионах.

"Особенно восточные украинцы, им сам Господь обострил такую ​​гортань нижнюю... потому что когда они говорят - ну это так сексуально. Мне это так напоминает какие-то восточные народы. А когда я "разгавариваю", то "эта ужасно", это просто я не могу слушать...

Мне кажется, что у украинцев при западных территориях, где смягченность идет, у них русский лучше звучит, чем у восточных украинцев, у которых на органике и диафрагме дыхание опущено. У них вот "го", "гэ"... их просто слушаешь, и это какая-то медитативность", - говорит Витовская.

По ее мнению, украинцы в восточных областях "теряют из-за того, что они не возвращаются к украинскому языку".

"Вы знаете, я очень люблю у Зощенко (Михаил Зощенко, советский писатель) такую ​​фразу "Открыла рот и испортила купальник". Особенно когда это красивая девушка, а она начинает "разгаваривать" вот так"... и все, мне становится ужасно, неинтересно, даже когда это очень добрый порядочный человек, очень искренний, душевный. Но это непонимание, что она теряет, что язык и как вы им общаетесь - это так же и сексуальность определенна", - считает Витовская.

Видео: Ирма Витовская высказалась о русском языке в Украине