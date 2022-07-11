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Зачем добавлять немного муки в раковину? Малоизвестный и очень полезный прием

Коллаж РБК-Украина: зачем добавлять муку в раковину
Автор: Светлана Мащенко

Удивительно, но обычная мука может пригодиться для вашей раковины. Это природное средство может стать альтернативой дорогим химикатам.

Об этом пишет Sante Plus.

Как поможет мука вашей раковине?

Оказывается, придать блеск раковине можно с помощью муки. Этот ингредиент очень эффективно удаляет остатки жира, пятна, а также возвращает блеск.

Рассыпьте 4 столовые ложки муки по всей поверхности вашей раковины. Оставьте на несколько минут, а затем протрите мягкой тканью или влажной губкой.

Затем промойте поверхность и наблюдайте за результатом!

Как еще муку можно использовать в быту?

  • Удалит сложные пятна

С помощью муки можно вывести кровь или вино с ковра. Насыпьте небольшое количество этого порошка на еще свежее пятно. Порошок впитает жидкость и не даст пятну просочиться дальше в ткань. Дайте муке высохнуть, а затем очистите загрязненную область чистой тканью или щеткой.

  • Поможет очистить столовые приборы

Металлические предметы, столовое серебро засияют как новые. Но для этого кроме муки нам понадобятся другие ингредиенты. Смешайте: стакан муки, стакан белого уксуса, полстакана соли.

Нанесите эту пасту толстым слоем на различные кухонные принадлежности и дайте постоять несколько минут. Затем вымойте водой со средством для мытья посуды, и высушите чистой хлопчатобумажной или льняной тканью.

  • Отмоет пятна от пола

Если ваш пол (линолеум, кафель, ламинат, паркет) покрыты пятнами, посыпьте его мукой. А затем протрите шваброй, пропитанной уксусом.

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