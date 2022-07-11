Зачем добавлять немного муки в раковину? Малоизвестный и очень полезный прием

Удивительно, но обычная мука может пригодиться для вашей раковины. Это природное средство может стать альтернативой дорогим химикатам.
Об этом пишет Sante Plus.
Оказывается, придать блеск раковине можно с помощью муки. Этот ингредиент очень эффективно удаляет остатки жира, пятна, а также возвращает блеск.
Рассыпьте 4 столовые ложки муки по всей поверхности вашей раковины. Оставьте на несколько минут, а затем протрите мягкой тканью или влажной губкой.
Затем промойте поверхность и наблюдайте за результатом!
С помощью муки можно вывести кровь или вино с ковра. Насыпьте небольшое количество этого порошка на еще свежее пятно. Порошок впитает жидкость и не даст пятну просочиться дальше в ткань. Дайте муке высохнуть, а затем очистите загрязненную область чистой тканью или щеткой.
Металлические предметы, столовое серебро засияют как новые. Но для этого кроме муки нам понадобятся другие ингредиенты. Смешайте: стакан муки, стакан белого уксуса, полстакана соли.
Нанесите эту пасту толстым слоем на различные кухонные принадлежности и дайте постоять несколько минут. Затем вымойте водой со средством для мытья посуды, и высушите чистой хлопчатобумажной или льняной тканью.
Если ваш пол (линолеум, кафель, ламинат, паркет) покрыты пятнами, посыпьте его мукой. А затем протрите шваброй, пропитанной уксусом.
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