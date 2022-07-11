Навіщо додавати трохи борошна у раковину? Маловідомий і дуже корисний прийом

Як допоможе борошно вашій раковині?

Виявляється, надати блиску раковині можна за допомогою борошна. Цей інгредієнт дуже ефективно видаляє залишки жиру, плями, а також повертає блиск.

Розсипте 4 столові ложки борошна по всій поверхні вашої раковини. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть м’якою тканиною або вологою губкою.

Потім промийте поверхню і спостерігайте за результатом!

Як ще борошно можна використати у побуті?

Видалить складні плями

За допомогою борошна можна вивести кров чи вино з килима. Насипте невелику кількість цього порошку на ще свіжу пляму. Порошок вбере рідину і не дасть плямі просочитися далі в тканину. Дайте борошну висохнути, а потім очистіть забруднену ділянку чистою тканиною або щіткою.

Допоможе очистити столові прибори

Металеві предмети, столове срібло засяють як нові. Але для цього окрім борошна нам знадобляться інші інгредієнти. Змішайте: склянку борошна, склянку білого оцту, півсклянки солі.

Нанесіть цю пасту товстим шаром на різні кухонні приналежності і дайте постояти кілька хвилин. Потім вимийте водою із засобом для миття посуду, й висушіть чистою бавовняною або лляною тканиною.

Відмиє плями від підлоги

Якщо ваша підлога (лінолеум, кахель, ламінат, паркет) покриті плямами, посипте її борошном. А потім протріть шваброю, просоченою оцтом.