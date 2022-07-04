Зачем добавлять соду в вино? Малоизвестный, но очень полезный прием

Бокалом вина можно расслабиться вечером, отметить важное событие или подать к романтическому ужину с любимым человеком. Но вино из магазина может содержать слишком много примесей, кроме того может оказаться слишком кислым. В обоих случаях нам поможет пищевая сода.

О малоизвестном, но очень полезном приеме с вином и содой - читайте ниже в нашем материале Styler.

Эксперты говорят, что купленное в бутылках с полок магазина вино может содержать много других веществ и добавок, которые улучшают его аромат и долговечность.

"Большинство производителей используют сульфиты - вещества, роль которых заключается в том, чтобы сделать вино более устойчивым и продлить его жизнь. Добавки, регулирующие кислотность, добавляются в случае производства винограда низкого качества, что может привести к слишком кислому или слишком сладкому вину", - говорится во французском издании Sante Plus.

Проверить качество вина поможет обычная сода

Такие фрукты и овощи, как темный виноград, черника, вишня, красная капуста или свекла содержит антоцианы - природные пигменты, которые благотворно влияют на здоровье, благодаря тому, что они действуют как антиоксиданты в организме человека.

Кислотность окрашивает антоцианы в красный цвет, а щелочность в синий. Пищевая сода - щелочное вещество, поэтому при контакте с вином изменит его цвет. Если этого не произойдет, вино поддельное.

Налейте немного вина в стакан, а затем добавьте чайную ложку пищевой соды. Если вино меняет цвет с красного на синее, это значит, что вино натуральное.

Фото: Пищевая сода поможет проверить качество вина (pixabay)

Если раствор становится прозрачным или не наблюдается никаких изменений, это означает, что вино в бокале некачественное и богато добавками и красителями.

Пищевая сода может снизить кислотность вина

"Пищевая сода - это секрет производителей, когда они хотят исправить кислотность вина. Слишком кислое вино является одной из проблем, с которой часто сталкиваются те, кто производит собственное вино из собственного винограда", - рассказывают французы, которые уж точно разбираются в вине.

Вы можете добавить немного пищевой соды, если хотите исправить кислотность вина. На 4 литра вина надо всего 1 чайная ложка соды (то есть, 1/4 ложки на литр напитка).

Это нейтрализует кислотность и придаст лучший вкус вину. Не добавляйте больше, поскольку вкус вина может стать неприятным.