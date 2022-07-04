Неожиданное применение перекиси водорода: выведет пятна, убьет грибок и отмоет фрукты

Всем хорошо известны антисептические свойства перекиси водорода, ведь каждое болезненное приключение заканчивалось этим раствором и зеленкой в финале. Но его можно использовать значительно шире.

Как использовать весь потенциал перекиси водорода в домашних условиях - читайте в нашем материале Styler далее.

Что такое перекись водорода? Это H2O2 - одно из самых безопасных средств дезинфекции. Наш организм сам по себе вырабатывает такие соединения. Начиная от иммунной системы заканчивая легкими, щитовидной железой и кишечником.

Отдельно перекись водорода есть в растворимом кофе, черном и зеленом чае.

Для использования нестандартным способом следует брать 3%-й раствор перекиси водорода.

200 мл перекиси стоят до 25 грн.

Фото: apteka911

Перекись водорода поможет от грибка и высыпаний на коже

Помогает очистить ушную полость. Убивает вредные бактерии в ушах, а также смягчает и растворяет ушную серу. Закапайте по пару капель перекиси водорода в уши, после чего нажмите несколько раз на хрящик уха, чтобы тщательно омыть полость. Такую манипуляцию следует проводить два раза в год. Через пару минут после закапывания очистите излишки ушной палочкой.

Обрабатывайте перекисью водорода ногти на ногах и руках для профилактики грибковых заболеваний. Кроме того, раствор помогает уже во время грибкового поражения.

Во время дискомфорта в горле, следует развести столовую ложку перекиси водорода на 100 миллилитров воды для полоскания. Таким образом вы устраните бактерии в горле, которых там не должно быть.

Для профилактики и борьбы с прыщами следует использовать перекись водорода. Ведь протирание кожи промоченным ватным диском с раствором уменьшит количество прыщей.

Фото: Перекись водорода поможет бороться с прыщами (freepik)

H 2 O 2 - помощник в уборке и уходе за комнатными растениями

Перекись водорода прекрасно помогает во время уборки ванной комнаты, ведь под воздействием раствора исчезает грибок и плесень. Для действенного использования следует нанести раствор пульверизатором и оставить на 30 минут. После чего убрать поверхность и нанести тонкий слой раствора для предотвращения будущих патогенов.

Также перекись водорода прекрасно подойдет для удаления следов от вина, крови, травы и других цветных загрязнителей.

Благодаря этому раствору вы можете помочь не только себе, но и собственным растениям, ведь перекись водорода так же эффективно убивает грибковые споры на растениях. Для этого следует использовать 4 столовые ложки перекиси на 1 литр воды и обрабатывать растения 2 раза в неделю.

Перед тем, как положить овощи и фрукты в холодильник, оставьте их в растворе перекиси водорода с водой в соотношении 60 миллилитров перекиси водорода на 4 литра воды, на 20 минут. Эта манипуляция существенно увеличит срок хранения овощей и фруктов в вашем холодильнике.

Фото: перекись водорода заменит дорогие средства для уборки (freepik)

Смотрите ниже на видео, как перекись водорода поможет убрать дом: