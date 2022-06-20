Часто забываете, где ключи? Комаровский назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу

Доктор Евгений Комаровский говорит, что проблемы с памятью в современном быстроменяющемся мире - нередки у людей разного возраста. Стыдиться и бояться забывчивости не стоит, но в некоторых случаях нужно обращаться к врачу.
О том, почему мы страдаем забывчивостью, как это лечить и когда нужна помощь, заслуженный врач Украины рассказал на своем канале YouTube.
Конечно, это возраст. С возрастом приходят определенные болезни, одним из типичных признаков которых являются проблемы с памятью. В первую очередь, это болезнь Альцгеймера и возрастная деменция.
Ваше состояние, когда событие состоялось (вы можете проигнорировать что-то, если были заняты другим).
Любой стресс, даже влюбленность, тревога, панические расстройства, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
По словам врача, номером один причин проблем с памятью является депрессия, а также стресс, панические расстройства.
Многозадачность также является причиной проблем с памятью. Комаровский говорит, что попытка делать все одновременно может быть в ущерб. Так как мозгу сложно воспринимать все одновременно.
Проблемы со сном и бессонница могут препятствовать нормальной работе памяти. Комаровский рекомендует спать 7-8 часов.
Доктор подчеркнул, что забывание - это некритично. Так мозг защищает себя от перенагрузки. Он посоветовал успокоиться, если нет перечисленных болезней, состояний. Так как забывчивость - нормальное защитное состояние, особенно в наш век информации.
Комаровский говорит, что волшебной таблетки не существует. Он подчеркнул, что проблемы с памятью вторичны, поэтому и лечить нужно болезни, состояния, корректировать образ жизни. То есть то, что привело к проблемам с памятью.
Интересно, что во время упражнений (физических нагрузок) вырабатывается гормон ирисин, который проникает в мозг и улучшает память.
Нормализуйте сон, применяйте техники медитаций.
Если есть проблема, создавайте напоминания, ведите дневник, пишите списки. В этом нет ничего стыдного.
Учите стихи, иностранные языки, меняйте маршруты, осваивайте новые навыки, учитесь, общайтесь с новыми людьми, приобретайте новый опыт, осваивайте неизвестные вам навыки, специальности.
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