Комаровский назвал опасные ягоды: никогда не разрешайте детям такие

Доктор Комаровский рассказал, какие ягоды могут представлять опасность, поэтому их нельзя разрешать есть детям.

По словам Комаровского, ягоды для украинцев - один из традиционных вариантов пищи. У наших предков была развита культура сбора ягод в лесу, но сейчас она, к сожалению, утратилась.

Какие ягоды опасны

"Поэтому, я умоляю вас, когда вы пошли с детьми в лес, вы должны обучить ребенка тому, что никакую ягодку он не может сорвать, взять в руки или положить в рот без прямого разрешения взрослого, который находится рядом", - заявил педиатр.

Он добавил, что это нельзя делать не только в лесах и полях, в городе - то же самое. Ребенок не должен сам рвать и есть что-либо с кустов или деревьев.

Чем полезны ягоды

Все остальные ягоды (то есть те, которые прошли проверку на пригодность взрослыми) очень полезны в любом виде.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, они способны решить проблему с запорами.

Их можно замораживать, варить компоты, отвары, варенья, класть в выпечку - от этого полезность ягод не утрачивается.

Ягоды и аллергия

В современном мире сильно изменился подход к профилактике аллергии. Если у мамы, к примеру, аллергия на малину, ягоду ребенку нужно дать как можно раньше. Можно дать попробовать в 5-6 месяцев, этим уменьшив вероятность аллергии у малыша.

Ягоды - кладезь витаминов

Во всех ягодах очень много фолиевой кислоты (витамин В9), которая особенно полезна беременным.

Оказывается 2-3 чашки ягод в день (примерно, веточка винограда) принципиально уменьшают риск: проблем с беременностью, сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.

Педиатр советует формировать у детей правильные пищевые привычки, поэтому ягоды должны быть в каждом доме каждый день!