Комаровский назвал опасные ягоды: никогда не разрешайте детям такие
Доктор Комаровский рассказал, какие ягоды могут представлять опасность, поэтому их нельзя разрешать есть детям.
Знаниями педиатр поделился на своем канале YouTube.
По словам Комаровского, ягоды для украинцев - один из традиционных вариантов пищи. У наших предков была развита культура сбора ягод в лесу, но сейчас она, к сожалению, утратилась.
Какие ягоды опасны
"Поэтому, я умоляю вас, когда вы пошли с детьми в лес, вы должны обучить ребенка тому, что никакую ягодку он не может сорвать, взять в руки или положить в рот без прямого разрешения взрослого, который находится рядом", - заявил педиатр.
Он добавил, что это нельзя делать не только в лесах и полях, в городе - то же самое. Ребенок не должен сам рвать и есть что-либо с кустов или деревьев.
Чем полезны ягоды
Все остальные ягоды (то есть те, которые прошли проверку на пригодность взрослыми) очень полезны в любом виде.
Благодаря высокому содержанию клетчатки, они способны решить проблему с запорами.
Их можно замораживать, варить компоты, отвары, варенья, класть в выпечку - от этого полезность ягод не утрачивается.
Ягоды и аллергия
В современном мире сильно изменился подход к профилактике аллергии. Если у мамы, к примеру, аллергия на малину, ягоду ребенку нужно дать как можно раньше. Можно дать попробовать в 5-6 месяцев, этим уменьшив вероятность аллергии у малыша.
Ягоды - кладезь витаминов
Во всех ягодах очень много фолиевой кислоты (витамин В9), которая особенно полезна беременным.
Оказывается 2-3 чашки ягод в день (примерно, веточка винограда) принципиально уменьшают риск: проблем с беременностью, сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.
Педиатр советует формировать у детей правильные пищевые привычки, поэтому ягоды должны быть в каждом доме каждый день!
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