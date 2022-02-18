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Комаровский назвал "дикий" метод лечения ОРВИ: никогда так не делайте, особенно с детьми

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 12:05
Комаровский назвал "дикий" метод лечения ОРВИ: никогда так не делайте, особенно с детьми Скриншот: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский раскритиковал некогда популярное средство лечения ОРВИ, когда считалось, что болезнь можно выгнать горячим паром и банькой. Особенно это абсурдно для детей, которых до определенного возраста и вовсе нельзя "парить".

Об этом именитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

"Посещение бани не является способом лечения ОРВИ. Поэтому заболевшие дети любого возраста не должны посещать баню", - заявил педиатр.

Что не так с детьми и баней?

По словам Комаровского, у детей процессы терморегуляции устроены не так, как у взрослых и посещение бани детьми до двух лет является небезопасным и нежелательным.

При этом здоровые дети должны посещать парную только по собственному желанию и находиться в ней столько времени, сколько сами сочтут нужным.

В комментариях подписчики вспоминают в комментариях, что баня была раньше панацеей.

  • "Как мы выжили? Нас парили наши родители, лечили ОРВИ в бане";
  • "Меня в детстве с бронхитом в баню потащили, я там в обморок хряпнулась. Жаль, раньше вместо интернета были бабушки, которые давали советы как лечить "недуги";
  • Где вы были и где был такой пост, когда я была мелкая? Заставляли париться, а мне уже плоховасто было.

Ранее мы писали, что Евгений Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей.

Также ранее педиатр раскритиковал популярное средство от кашля для детей.

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Доктор Комаровский
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