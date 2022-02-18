Комаровский назвал "дикий" метод лечения ОРВИ: никогда так не делайте, особенно с детьми

Доктор Комаровский раскритиковал некогда популярное средство лечения ОРВИ, когда считалось, что болезнь можно выгнать горячим паром и банькой. Особенно это абсурдно для детей, которых до определенного возраста и вовсе нельзя "парить".

Об этом именитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram .

"Посещение бани не является способом лечения ОРВИ. Поэтому заболевшие дети любого возраста не должны посещать баню", - заявил педиатр.

Что не так с детьми и баней?

По словам Комаровского, у детей процессы терморегуляции устроены не так, как у взрослых и посещение бани детьми до двух лет является небезопасным и нежелательным.

При этом здоровые дети должны посещать парную только по собственному желанию и находиться в ней столько времени, сколько сами сочтут нужным.

В комментариях подписчики вспоминают в комментариях, что баня была раньше панацеей.