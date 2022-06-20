Часто забуваєте, де ключі? Комаровський назвав проблеми з пам'яттю, при яких треба до лікаря

Доктор Євген Комаровський каже, що проблеми з пам'яттю в сучасному світі - нерідкі у людей різного віку. Соромитися і боятися забудькуватості не варто, але в деяких випадках потрібно звертатися до лікаря.
Про те, чому ми страждаємо забудькуватістю, як це лікувати і коли потрібна допомога, Заслужений лікар України розповів на своєму каналі YouTube.
Звичайно, це вік. З віком приходять певні хвороби, одним з типових ознак яких є проблеми з пам'яттю. В першу чергу, це хвороба Альцгеймера і вікова деменція.
Ваш стан, коли подія відбулася (ви можете проігнорувати щось, якщо були зайняті іншим).
Будь-який стрес, навіть закоханість, тривога, панічні розлади, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.
За словами лікаря, номером один причин проблем з пам'яттю є депресія, а також стрес, панічні розлади.
Багатозадачність також є причиною проблем з пам'яттю. Комаровський каже, що спроба робити все одночасно може бути на шкоду. Так як мозку складно сприймати все одночасно.
Проблеми зі сном і безсоння можуть перешкоджати нормальній роботі пам'яті. Комаровський рекомендує спати 7-8 годин.
Доктор підкреслив, що забування - це некритично. Так мозок захищає себе від перенавантаження. Він порадив заспокоїтися, якщо немає перерахованих хвороб, станів. Так як забудькуватість - нормальний захисне стан, особливо в наше століття інформації.
Комаровський каже, що чарівної таблетки не існує. Він підкреслив, що проблеми з пам'яттю вторинні, тому і лікувати потрібно хвороби, стани, коригувати спосіб життя. Тобто те, що призвело до проблем з пам'яттю.
Цікаво, що під час вправ (фізичних навантажень) виробляється гормон ірисин, який проникає в мозок і покращує пам'ять.
Нормалізуйте сон, застосовуйте техніки медитацій.
Якщо є проблема, створюйте нагадування, ведіть щоденник, пишіть списки. У цьому немає нічого соромного.
Вивчайте вірші, іноземні мови, міняйте маршрути, освоюйте нові навички, вчіться, спілкуйтеся з новими людьми, придбайте новий досвід, освоюйте невідомі вам навички, спеціальності.
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