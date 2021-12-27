Как забыть человека, который вас бросил: 5 эффективных советов от психолога

Болезненное расставание приходится пережить очень многим людям. И не всегда такое расставание происходит по обоюдному согласию и во время откровенного разговора. Порой, близкий человек просто бросает без объяснений и исчезает из вашей жизни.

Психологи поделились со Styler эффективными советами о том, как забыть человека, который вас бросил.

Разрыв отношений без объяснений – это горе, которое по концепции нужно пережить в пяти стадиях:

Отрицание

Гнев

Торги

Депрессия

Принятие

Чтобы дойти до пятой стадии, нужно пройти очень сложный и нелегкий путь. Некоторым людям приходится потратить на все эти стадии многие месяцы, так как печаль и горе накрывают порой внезапно, как волной.

Подумайте о разрыве, как о смерти

Разрыв отношений – это действительно маленькая смерть. Но это гибель не вашей собственной жизни, а лишь части того, что в ней было.

Психологи считают, что переживание разрыва очень схоже с трауром. Человек был частью вашей жизни, а теперь его рядом с вами нет.

Горе всегда развивается одинаково, разница есть только в длительности и интенсивности этого состояния. Ваши переживания зависят от значимости потерянного объекта и его особенных качеств.

Как и в ситуации со смертью, вам нужно время, чтобы смириться и отпустить. Поэтому грустить в такой ситуации – абсолютно нормально.

Не нужно подавлять постоянно состояние боли, вам нужно ее прожить и направлять ее в нужное русло, чтобы она полностью исчезла.

Подумайте о разрыве, как о тяжелом ранении

Если ассоциация со смертью вас пугает или просто не по душе, то представьте ваше расставание сломанной ногой. Душевные раны заслуживают такого же внимания, как и физические.

Вы же не сердитесь на себя и свое тело за то, что нога долго срастается и не пытаетесь бежать марафон на костылях.

Поэтому не стоит мучить себя после разрыва чувством вины, а вот дать себе время и внимание – нужно обязательно.

Уделите время себя

После разрыва у вас может появиться ощущение потери целостности. И вам нужно восстановить связь с самим собой, как с личностью.

Перестаньте думать о том, что могло бы произойти. Проанализируйте эти отношения: что вы получили из них хорошего, что узнали о себе, какой опыт вам пригодится в будущем.

Составьте список из 10 вещей, которыми вы давно хотели заняться, но ваш экс-партнер был против или отказывался составить вам компанию.

Опыт, полученный в прошлых отношениях, поможет вам стать лучшей версией себя в будущем.

Позвоните друзьям

Побыть в одиночестве после разрыва иногда полезно, но не стоит превращаться в отшельника. Позвоните старым друзьям, возобновите общение с тем, на кого у вас не хватало времени.

Даже после длительного молчания или недопонимания вы сможете снова наладить отношения с друзьями, если сделаете первый шаг.

Уход одного человека из вашей жизни может освободить место для других людей, намного лучше.

И не стесняйтесь попросить друзей о помощи, если она вам нужна. Признайтесь, что переживаете тяжелый период и будете благодарны за то, что они будут в это время рядом с вами.

Заблокируйте своего экс-партнера в социальных сетях

Удалите номер телефона из записной книги, заблокируйте во всех социальных сетях. Это решит сразу несколько ваших проблем.

Во-первых, вы лишите себя риска написать человеку в приступе печали или дать второй шанс, получив сообщение. Конец – это конец.

Во-вторых, после расставания мы все хотим что-то обязательно доказать своему бывшему партнеру.

В нынешнее время социальные сети становятся настоящим полем битвы – фото с другими людьми, провокационные посты и картинки. И мысль о том, как зацепить или привлечь внимание экса – выматывают психологически.

В-третьих, в результате блокировки ни ваш экс не сможет посещать вашу страницу, не вы не сможете посещать его страницы. А это избавит вас от раздирания душевных ран его изменениями в жизни.

Важно! Держите голову всегда над водой – концентрируйтесь на своем настоящем и будущем.

Пройти все пять стадий горя будет непросто, но это нужно для того, чтобы полностью восстановиться и встретить того, кто будет вам достоин.

Необязательно проходить весь этот путь в одиночестве. Вашей поддержкой и опорой могут стать друзья, родные, коллеги, хобби или работа.

Используйте все, что поможет вам пройти этот тяжелый путь.