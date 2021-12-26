Вы точно подходите друг другу? Эти признаки укажут на несовместимость с партнером
Отношения - дело не простое, а порой очень сложное. Никто не спорит, что над ними нужно работать, строить... Но иногда бывает так - что бы вы ни делали, ничего не получается. Задумайтесь, может, вы просто не подходите друг другу.
О критериях совместимости с партнером, пишет WMJ.
Взгляды на будущее, ценности и цели
К примеру, вы мечтаете выйти за него замуж, а его вполне устраивают встречи по выходным. Либо вы предпочитаете турпоход на природу, а он любитель "потусить" в клубе. Ошибочно допускать, что ваш партнер когда-либо изменится. Но если такая разность вам двоих устраивает, тогда все в порядке.
Разное либидо
Вам нужен флирт, соблазнение, долгая прелюдия, а ваш партнер сразу переходит к действиям? Тогда ваша сексуальная совместимость под большим вопросом. Или же вам нужен интим каждый день, а ему раз в неделю достаточно. Такая несовместимость рано или поздно приведет к разрыву.
Юмор
В отношениях без юмора никак. Он поможет преодолевать трудности, переосмысливать кажущиеся сложными проблемы. Но если вы или ваш партнер не принимает шутки, обижается, такие ситуации рано или поздно приведут к отдалению.
Отношение к деньгам
Согласие в вопросах трат денег нужно получить в самом начале отношений. Если вы не выясните, как ваш партнер относится к трате (накоплению) денег, то вас может постичь разочарование, когда вы столкнетесь с неприятием в этом вопросе. Расставьте финансовые приоритеты сразу.
Разный ритм жизни
Несовпадение ритмов может внести коррективы в ваши отношения. Если вы, например, привыкли к размеренному образу жизни, а ваш партнер постоянно в движении, его жизнь насыщена событиями, то рано или поздно это вас сделает чужими людьми. Разве что вы захотите сменить ваш ритм, либо ваш партнер подстроится под вас.
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