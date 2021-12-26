Ответьте на эти 5 вопросов, прежде чем начать отношения с бывшими

Нередко бывает так, что мы возобновляем отношения с бывшим партнером даже спустя годы после расставания. Но прежде чем решиться на такой шаг, следует честно ответить себе на ряд вопросов.

Почему не получилось с первого раза?

Вам нужно оглянуться назад на то, из-за чего ваши отношения не сложились с первого раза. Если вы думаете о том, чтобы снова сойтись с этим человеком, возможно, вам обоим придется поработать над этими проблемами.

Спросите себя, в чем заключалась проблема, и можно ли что-то изменить и улучшить. Вполне вероятно, что проблема возникнет во второй раз, поэтому, если вы не уверены, сможете ли вы решить проблему, определенно стоит подумать об этом внимательно.

Повзрослел (ла) ли я после разрыва отношений?

Независимо от того, чувствуете ли вы, что разрыв произошел по вашей вине, по вине партнера или по взаимному решению, очень важно задаться вопросом, выросли ли вы после разрыва.

Хорошая идея - дать себе время после разрыва отношений, чтобы поработать над собой, стать лучше и расти.

Если вы чувствуете, что не изменились, не выросли и не улучшились в чем-либо, возможно, подумайте о том, чтобы уделить себе немного времени. У того, чтобы оставаться одиноким и концентрироваться на себе, есть много преимуществ.

Повзрослел ли партнер после разрыва отношений?

Вам также нужно задать этот вопрос, если вы думаете о воссоединении с бывшим партнером. Если вы выросли и стали лучше как личность, вы, вероятно, надеетесь, что и ваш "экс" сделал то же самое.

Чтобы вы оба могли расти и совершенствоваться, вам понадобится время, чтобы поразмыслить над своими недостатками, что действительно может помочь вашим новым отношениям.

Почему мы снова хотим быть вместе?

Если у вас успешные, здоровые отношения, скорее всего, вы будете осознавать, что влюблены, а отношения вам нужны для поддержки, преданности и так далее.

Если же вы ответите, что чувствуете, что никто не будет любить вас, или ваши друзья и семья думают, что вам следует восстановить отношения, это плохой знак.

Прежде чем принять решение, хорошенько подумайте над этим вопросом.

Вы поняли, что делает вас счастливым?

Очень важно знать, что делает вас счастливым. Иногда на это может потребоваться время.

Если вы и ваш бывший партнер не удосужились выяснить, что делает вас обоих счастливыми, проблемы могут возникнуть снова, когда вы восстановите отношения.