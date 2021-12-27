Як забути людину, яка вас кинула: 5 ефективних порад від психолога

Хворобливе розставання доводиться пережити дуже багатьом людям. І не завжди таке розставання відбувається за обопільною згодою і під час відвертої розмови. Часом, близька людина просто кидає без пояснень і зникає з Вашого життя.

Психологи поділилися зі Styler ефективними порадами про те, як забути людину, яка вас кинула.

Розрив відносин без пояснень - це горе, яке за концепцією потрібно пережити в п'яти стадіях:

Заперечення

Гнів

Торг

Депресія

Прийняття

Щоб дійти до п'ятої стадії, потрібно пройти дуже складний і нелегкий шлях. Деяким людям доводиться витратити на всі ці стадії багато місяців, оскільки печаль і горе накривають часом раптово, як хвилею.

Подумайте про розрив, як про смерть

Розрив відносин - це дійсно маленька смерть. Але це загибель не вашого власного життя, а лише частини того, що в ній було.

Психологи вважають, що переживання розриву дуже схоже з трауром. Людина була частиною вашого життя, а тепер її поруч з вами немає.

Горе завжди розвивається однаково, різниця є тільки в тривалості та інтенсивності цього стану. Ваші переживання залежать від значущості втраченого об'єкта і його особливих якостей.

Як і в ситуації зі смертю, вам потрібен час, щоб змиритися і відпустити. Тому сумувати в такій ситуації - абсолютно нормально.

Не потрібно пригнічувати постійно стан болю, вам потрібно його прожити та направляти її в потрібне русло, щоб вона повністю зникла.

Подумайте про розрив, як про важке поранення

Якщо асоціація зі смертю вас лякає або просто не до душі, то уявіть ваше розставання зламаною ногою. Душевні рани заслуговують такої ж уваги, як і фізичні.

Ви ж не гнівайтесь на себе і своє тіло за те, що нога довго зростається і не намагаєтеся бігти марафон на милицях.

Тому не варто мучити себе після розриву почуттям провини, а ось дати собі час і увагу – потрібно обов'язково.

Приділіть час собі

Після розриву у вас може з'явитися відчуття втрати цілісності. І вам потрібно відновити зв'язок з самим собою, як з особистістю.

Перестаньте думати про те, що могло б статися. Проаналізуйте ці відносини: що ви отримали з них хорошого, що дізналися про себе, який досвід вам стане в пригоді в майбутньому.

Складіть список з 10 речей, якими ви давно хотіли зайнятися, але ваш експартнер був проти або відмовлявся скласти вам компанію.

Досвід, отриманий в минулих відносинах, допоможе вам стати кращою версією себе в майбутньому.

Зателефонуйте друзям

Побути на самоті після розриву іноді корисно, але не варто перетворюватися на відлюдника. Зателефонуйте старим друзям, відновіть спілкування з тим, на кого у вас не вистачало часу.

Навіть після тривалого мовчання або непорозуміння ви зможете знову налагодити відносини з друзями, якщо зробите перший крок.

Відхід однієї людини з вашого життя може звільнити місце для інших людей, набагато краще.

І не соромтеся попросити друзів про допомогу, якщо вона вам потрібна. Зізнайтеся, що переживаєте важкий період і будете вдячні за те, що вони будуть в цей час поруч з вами.

Заблокуйте свого експартнера в соціальних мережах

Видаліть номер телефону з записної книги, заблокуйте у всіх соціальних мережах. Це вирішить відразу кілька ваших проблем.

По-перше, ви позбавите себе ризику написати людині в нападі печалі або дати другий шанс, отримавши повідомлення. Кінець - це кінець.

По-друге, після розставання ми всі хочемо щось обов'язково довести своєму колишньому партнеру.

У нинішній час соціальні мережі стають справжнім полем битви – фото з іншими людьми, провокаційні пости та картинки. І думка про те, як зачепити або привернути увагу екса – вимотують психологічно.

По-третє, в результаті блокування ні ваш екс не зможе відвідувати вашу сторінку, не ви не зможете відвідувати його сторінки. А це позбавить вас від роздирання душевних ран його змінами в житті.

Важливо! Тримайте голову завжди над водою - концентруйтеся на своєму сьогоденні та майбутньому.

Пройти всі п'ять стадій горя буде непросто, але це потрібно для того, щоб повністю відновитися і зустріти того, хто буде вам гідний.

Необов'язково проходити весь цей шлях на самоті. Вашою підтримкою та опорою можуть стати друзі, рідні, колеги, хобі або робота.

Використовуйте все, що допоможе вам пройти цей важкий шлях.