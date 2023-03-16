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Забуті українські імена: Оріна, Воля, Калина. Як можна красиво назвати дівчинку

Якими давніми українськими іменами можна назвати дівчинку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Нещодавно в Україні був тренд на рідкісні імена, а також європейські. А за останній рік у списку з'явилися й зовсім незвичайні – Джавеліна та Байрактар. А ще знову стають популярними давно забуті українські імена.

Про такі імена згадали на каналі Christina Fazalu у TikTok.

Красиві давні українські імена для дівчаток

  • Оріна
  • Цвіта
  • Бояна
  • Весна
  • Діяна
  • Лілея
  • Ясна
  • Трояна
  • Ява
  • Роса
  • Меланія
  • Юстина
  • Діамара
  • Мира

Про ці імена вже давно всі забули, але й зараз назвати так дівчинку можна:

  • Аврелія
  • Кіліна
  • Даміана
  • Віринея
  • Лія
  • Влада
  • Дзвінка
  • Зореслава
  • Яра
  • Даяна
  • Квітослава
  • Мальва
  • Франка
  • Домаха
  • Вишня
  • Магдалина
  • Секлета
  • Оляна
  • Акуліна
  • Минодора
  • Леоніда
  • Гафія
  • Клавдія
  • Єремія
  • Аміра
  • Тея
  • Азалія
  • Феліція
  • Розалія
  • Ясенія
  • Марта
  • Станіслава
  • Олівія

А ще набувають популярності такі імена:

  • Світозара
  • Єсенія
  • Агнія
  • Лукерія
  • Сіяна
  • Яніна
  • Калина
  • Іларія
  • Параскевія
  • Вірляна
  • Меланія
  • Доляна
  • Руфіна
  • Квітка
  • Воля
  • Євдокія
  • Молода
  • Фотія
  • Мотря
  • Єфросинія

Вам, напевно, сподобаються ще й ці жіночі імена:

  • Оляна
  • Зоря
  • Пелагея
  • Павліна
  • Майя
  • Мальва
  • Корнелія
  • Леоніла
  • Магдалина
  • Влада
  • Августа
  • Аліпія
  • Аеліта
  • Пелагея
  • Варвара
  • Анісія
  • Арета
  • Богдана
  • Вірляна
  • Звенислава
  • Зореслава
  • Кекілія
  • Костянтина
  • Лада
  • Любомира
  • Радослава
  • Роксана
  • Роксоляна
  • Рута
  • Теодора
  • Тереса
  • Харитина
  • Слов'яна
  • Златислава
  • Вірослава
  • Любава
  • Мілана
  • Сніжана
  • Радмила
  • Забава
  • Ждана
  • Веселіна
  • Чеслава

До речі, раніше ми писали, які незвичайні імена зараз дають дітям в Україні.

А ще розповідали про те, як можна назвати дитину, яка народилася у березні.

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