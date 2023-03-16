Забуті українські імена: Оріна, Воля, Калина. Як можна красиво назвати дівчинку

Нещодавно в Україні був тренд на рідкісні імена, а також європейські. А за останній рік у списку з'явилися й зовсім незвичайні – Джавеліна та Байрактар. А ще знову стають популярними давно забуті українські імена.

Про такі імена згадали на каналі Christina Fazalu у TikTok.

Красиві давні українські імена для дівчаток

Оріна

Цвіта

Бояна

Весна

Діяна

Лілея

Ясна

Трояна

Ява

Роса

Меланія

Юстина

Діамара

Мира

Про ці імена вже давно всі забули, але й зараз назвати так дівчинку можна:

Аврелія

Кіліна

Даміана

Віринея

Лія

Влада

Дзвінка

Зореслава

Яра

Даяна

Квітослава

Мальва

Франка

Домаха

Вишня

Магдалина

Секлета

Оляна

Акуліна

Минодора

Леоніда

Гафія

Клавдія

Єремія

Аміра

Тея

Азалія

Феліція

Розалія

Ясенія

Марта

Станіслава

Олівія

А ще набувають популярності такі імена:

Світозара

Єсенія

Агнія

Лукерія

Сіяна

Яніна

Калина

Іларія

Параскевія

Вірляна

Меланія

Доляна

Руфіна

Квітка

Воля

Євдокія

Молода

Фотія

Мотря

Єфросинія

Вам, напевно, сподобаються ще й ці жіночі імена: