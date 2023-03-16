Забуті українські імена: Оріна, Воля, Калина. Як можна красиво назвати дівчинку

Нещодавно в Україні був тренд на рідкісні імена, а також європейські. А за останній рік у списку з'явилися й зовсім незвичайні – Джавеліна та Байрактар. А ще знову стають популярними давно забуті українські імена.
Про такі імена згадали на каналі Christina Fazalu у TikTok.
Про ці імена вже давно всі забули, але й зараз назвати так дівчинку можна:
А ще набувають популярності такі імена:
Вам, напевно, сподобаються ще й ці жіночі імена:
До речі, раніше ми писали, які незвичайні імена зараз дають дітям в Україні.
А ще розповідали про те, як можна назвати дитину, яка народилася у березні.