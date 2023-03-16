Забытые украинские имена: Орина, Воля, Калина. Как можно красиво назвать девочку

Не так давно в Украине был тренд на редкие имена, а также европейские. А за последний год в списке появились и совсем необычные - Джавелина и Байрактар. А еще снова становятся популярными давно забытые украинские имена.
О таких именах вспомнили на канале Christina Fazalu в TikTok.
Об этих именах уже давно все забыли, но и сейчас назвать так девочку можно:
А еще становятся популярными такие имена:
Вам наверняка понравятся еще и эти женские имена:
Кстати, ранее мы писали о том, какие необычные имена сейчас дают детям в Украине.
А еще рассказывали о том, как можно назвать ребенка, который родился в марте.