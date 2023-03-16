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Забытые украинские имена: Орина, Воля, Калина. Как можно красиво назвать девочку

Какими древними украинскими именами можно назвать девочку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Не так давно в Украине был тренд на редкие имена, а также европейские. А за последний год в списке появились и совсем необычные - Джавелина и Байрактар. А еще снова становятся популярными давно забытые украинские имена.

О таких именах вспомнили на канале Christina Fazalu в TikTok.

Красивые древние украинские имена для девочек

  • Орина
  • Цвита
  • Бояна
  • Весна
  • Дияна
  • Лилея
  • Ясна
  • Трояна
  • Ява
  • Роса
  • Мелания
  • Юстина
  • Диамара
  • Мира

Об этих именах уже давно все забыли, но и сейчас назвать так девочку можно:

  • Аврелия
  • Килина
  • Дамиана
  • Виринея
  • Лия
  • Власта
  • Дзвинка
  • Зореслава
  • Яра
  • Даяна
  • Квитослава
  • Мальва
  • Франка
  • Домаха
  • Вишня
  • Магдалина
  • Секлета
  • Оляна
  • Акулина
  • Минодора
  • Леонида
  • Гафия
  • Клавдия
  • Еремия
  • Амира
  • Тея
  • Азалия
  • Фелиция
  • Розалия
  • Ясения
  • Марта
  • Станислава
  • Оливия

А еще становятся популярными такие имена:

  • Светлозара
  • Есения
  • Агния
  • Лукерия
  • Сияна
  • Янина
  • Калина
  • Илария
  • Параскевия
  • Вирляна
  • Мелания
  • Доляна
  • Руфина
  • Квитка
  • Воля
  • Евдокия
  • Млада
  • Фотиния
  • Мотря
  • Ефросиния

Вам наверняка понравятся еще и эти женские имена:

  • Оляна
  • Зоря
  • Пелагея
  • Павлина
  • Майя
  • Мальва
  • Корнелия
  • Леонилла
  • Магдалина
  • Влада
  • Августа
  • Алипия
  • Аэлита
  • Пелагея
  • Варвара
  • Анисия
  • Арета
  • Богдана
  • Вирляна
  • Звенислава
  • Зореслава
  • Кекилия
  • Константина
  • Лада
  • Любомира
  • Радослава
  • Роксана
  • Роксоляна
  • Рута
  • Теодора
  • Тереса
  • Харитина
  • Славяна
  • Златислава
  • Верослава
  • Любава
  • Милана
  • Снежана
  • Радмила
  • Забава
  • Ждана
  • Веселина
  • Чеслава

Кстати, ранее мы писали о том, какие необычные имена сейчас дают детям в Украине.

А еще рассказывали о том, как можно назвать ребенка, который родился в марте.

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