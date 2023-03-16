Забытые украинские имена: Орина, Воля, Калина. Как можно красиво назвать девочку

Не так давно в Украине был тренд на редкие имена, а также европейские. А за последний год в списке появились и совсем необычные - Джавелина и Байрактар. А еще снова становятся популярными давно забытые украинские имена.

О таких именах вспомнили на канале Christina Fazalu в TikTok.

Красивые древние украинские имена для девочек

Орина

Цвита

Бояна

Весна

Дияна

Лилея

Ясна

Трояна

Ява

Роса

Мелания

Юстина

Диамара

Мира

Об этих именах уже давно все забыли, но и сейчас назвать так девочку можно:

Аврелия

Килина

Дамиана

Виринея

Лия

Власта

Дзвинка

Зореслава

Яра

Даяна

Квитослава

Мальва

Франка

Домаха

Вишня

Магдалина

Секлета

Оляна

Акулина

Минодора

Леонида

Гафия

Клавдия

Еремия

Амира

Тея

Азалия

Фелиция

Розалия

Ясения

Марта

Станислава

Оливия

А еще становятся популярными такие имена:

Светлозара

Есения

Агния

Лукерия

Сияна

Янина

Калина

Илария

Параскевия

Вирляна

Мелания

Доляна

Руфина

Квитка

Воля

Евдокия

Млада

Фотиния

Мотря

Ефросиния

Вам наверняка понравятся еще и эти женские имена: