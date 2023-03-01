Дні ангела у березні 2023: як правильно назвати дитину та кого привітати з іменинами

Наші пращури з давніх часів використовували спеціальний календар для вибору імені новонародженого малюка. Він називається Святці й вважається, що якщо дитина отримає ім'я святого, в чий пам'ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, заступництво та духовний зв'язок.

Як правильно назвати малюка у березні 2023 і кого потрібно не забути привітати з іменинами – читайте у Styler нижче.

До речі, раніше ми розповідали про те, яким буде Місячний календар на березень – найкращі дні для стрижки, подорожей та важливих справ.

А ще писали про те, коли настане наступний високосний рік і що треба встигнути зробити до його приходу.