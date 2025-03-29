Україна переходить на літній час: куди крутити стрілки годинника

Коли і як переводити годинники?

В Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. У 2025 році це станеться в ніч з 29 на 30 березня.

О 3:00 годині ранку стрілки потрібно перевести на одну годину вперед - тобто на 4:00. Це означає, що спати ми будемо на годину менше.

Як переводять годинники

Сучасні гаджети та техніка зараз автоматично переводить стрілки на одну годину вперед - самостійно.

Вручну доведеться перевести наручний механічний годинник, будильники або прилади, які не підключені до мережі.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити нагадування на смартфоні. Особливо, якщо у вас на 30 березня заплановані поїздки та важливі зустрічі.

Транспорт ходитиме вже за літнім часом, і часто через це в перший день після переведення годинника виникає плутанина.

Механічні годинники доведеться переводити вручну (фото: pixabay.com)

Чому ми досі переводимо час?

Переведення годинників запровадили для ефективнішого використання світлового дня та економії електроенергії. В Україні ця практика діє з 1981 року, а на законодавчому рівні її закріпили у 1996 році. Попри дискусії про скасування переведення часу, остаточне рішення досі не ухвалене.

Як переведення часу впливає на організм?

Експерти стверджують, що зміна режиму може спричинити тимчасове погіршення самопочуття: порушення сну, підвищену втому, зниження концентрації.

Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями. Лікарі радять за кілька днів до переведення часу змінювати графік сну, лягати раніше та уникати стресів.

"Переведення годинників впливає на біологічні ритми людини. Зміни в режимі можуть викликати дратівливість, безсоння та навіть підвищення ризику серцевих нападів у чутливих людей. Найкращий спосіб адаптуватися - поступово зміщувати час сну й пробудження за кілька днів до переведення годинників", пояснює сомнолог, доктор Ольга Савченко. Намагайтеся не перенавантажувати організм в перші дні після переведення годинників (фото: pixabay.com)

Як адаптуватися в перший день після переведення годинника?

Прокинутися в один і той самий час. Навіть якщо ви відчуваєте втому, уникайте довгого сну вдень - це може лише ускладнити адаптацію.

Випити склянку води одразу після пробудження, щоб допомогти організму прокинутися.

Вийти на свіже повітря. Прогулянка на сонці зранку допоможе налаштувати біологічний годинник.

Не перевантажувати себе в перший день та перший тиждень. Уникайте важких фізичних та розумових навантажень.

Лягти спати в новий час, а не за звичним графіком. Навіть якщо ви не хочете спати, дотримуйтеся нового розкладу.

Цікаві факти:

Як люди сприймають зміну часу. За результатами дослідження, проведеного у 2022 році, понад 60% українців висловили бажання скасувати переведення часу. Більшість із них стверджує, що це викликає дискомфорт, особливо в перші дні після зміни часу.

Вплив на здоров'я. Враховуючи, що перехід на літній час супроводжується порушеннями сну, соціологічні дослідження показують, що кількість хворих на грип у перші тижні після зміни часу зростає на 5-10%.

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