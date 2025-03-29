Украина переходит на летнее время: куда крутить стрелки часов

Когда и как переводить часы?

В Украине переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2025 году это произойдет в ночь с 29 на 30 марта.

В 3:00 часа утра стрелки нужно перевести на один час вперед - то есть на 4:00. Это означает, что спать мы будем на час меньше.

Как переводят часы

Современные гаджеты и техника сейчас автоматически переводит стрелки на один час вперед - самостоятельно.

Вручную придется перевести наручные механические часы, будильники или приборы, которые не подключены к сети.

Чтобы не забыть о переводе часов, можно установить напоминание на смартфоне. Особенно, если у вас на 30 марта запланированы поездки и важные встречи.

Транспорт будет ходить уже по летнему времени, и часто из-за этого в первый день после перевода часов возникает путаница.

Механические часы придется переводить вручную (фото: pixabay.com)

Почему мы до сих пор переводим время?

Перевод часов ввели для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии. В Украине эта практика действует с 1981 года, а на законодательном уровне ее закрепили в 1996 году. Несмотря на дискуссии об отмене перевода времени, окончательное решение до сих пор не принято.

Как перевод времени влияет на организм?

Эксперты утверждают, что изменение режима может вызвать временное ухудшение самочувствия: нарушение сна, повышенную усталость, снижение концентрации.

Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи советуют за несколько дней до перевода времени менять график сна, ложиться раньше и избегать стрессов.

"Перевод часов влияет на биологические ритмы человека. Изменения в режиме могут вызвать раздражительность, бессонницу и даже повышение риска сердечных приступов у чувствительных людей. Лучший способ адаптироваться - постепенно смещать время сна и пробуждения за несколько дней до перевода часов", объясняет сомнолог, доктор Ольга Савченко. Старайтесь не перегружать организм в первые дни после перевода часов (фото: pixabay.com)

Как адаптироваться в первый день после перевода часов?

Проснуться в одно и то же время. Даже если вы чувствуете усталость, избегайте долгого сна днем - это может лишь усложнить адаптацию.

Выпить стакан воды сразу после пробуждения, чтобы помочь организму проснуться.

Выйти на свежий воздух. Прогулка на солнце утром поможет настроить биологические часы.

Не перегружать себя в первый день и первую неделю. Избегайте тяжелых физических и умственных нагрузок.

Лечь спать в новое время, а не по привычному графику. Даже если вы не хотите спать, придерживайтесь нового расписания.

Интересные факты:

Как люди воспринимают смену времени. По результатам исследования, проведенного в 2022 году, более 60% украинцев выразили желание отменить перевод времени. Большинство из них утверждает, что это вызывает дискомфорт, особенно в первые дни после смены времени.

Влияние на здоровье. Учитывая, что переход на летнее время сопровождается нарушениями сна, социологические исследования показывают, что количество больных гриппом в первые недели после смены времени возрастает на 5-10%.

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