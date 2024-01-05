Забудьте про цю зачіску, якщо вам за 40. Вона додає віку та підкреслює усі зморшки

Якої зачіски слід уникати жінкам, які хочуть виглядати молодими

За словами експерта, йдеться про конкретну стрижку з чубчиком. Саме гривка, як вважає Абдулла, здатна зіпсувати образ та підкреслити усі недоліки.

Вона радить відмовитися від густого чубчика з рівним зрізом. Він не додасть обличчю "правильних" ліній та рис. Гривка над бровами, яка має рівну лінію, не тільки не підкреслює вилиці, а ще й робить максимально невдалий акцент на зморшках.

Густий зріз чубчика буде привертати увагу до очей та підкреслювати "гусячі лапки". Окрім цього, гривка зробить дуже помітними зморшки від посмішки та інші мімічні "заломи".

Яка стрижка не підійде жінкам після 40 (фото: freepik.com)

Який вид чубчика слід обирати, якщо хочете виглядати молодою

Втім, засмучуватися не варто. Ви не зобов'язані відмовлятися від гривки та своєї стрижки. Експерт радить просто змінити тип чубчика. Спробуйте приміряти так звану "шторку".

Гривка, яка не нависає над чолом одним "монолітом", а розділяється й виглядає, ніби фіранка, що розділяється на дві частини. Такий вид стрижки робить обличчя молодим та здатен приховати реальний вік.