Ці 6 звичок у харчуванні допоможуть вам прожити на 13 років довше

Експерти в галузі охорони здоров'я запевняють, що поряд з фізичними вправами, відмовою від куріння та скороченням кількості споживаного алкоголю одним із способів збільшити тривалість життя є правильне харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на доктора Ені Юна на YouTube.

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Їжте більше риби, тому що вона містить корисні жири омега-3

Жирні кислоти омега-3 мають вирішальне значення для оптимального функціонування тіла та мозку та тісно пов'язані зі зниженням ризику багатьох захворювань.

Наприклад, в одному дослідженні за участю понад 40 тисяч чоловіків у США ті, хто регулярно їв одну або кілька порцій риби на тиждень, мали на 15% менший ризик серцево-судинних захворювань.

Пийте менше солодких напоїв

Часте вживання підсолоджених напоїв пов'язане зі збільшенням ваги, ожирінням, діабетом 2 типу, хворобами серця, хворобами нирок, неалкогольними захворюваннями печінки, карієсом та карієсом, а також подагрою, різновидом артриту.

Їжте більше горіхів та насіння, які є корисними джерелами жирів та білків

Горіхи та насіння можуть допомогти схуднути та знизити рівень холестерину. Велике дослідження, в якому оцінювався вплив середземноморської дієти, показало, що люди, яким було доручено їсти горіхи, втратили в талії в середньому два дюйми.

Дослідження за участю жінок із метаболічним синдромом показало, що вживання 30 г суміші волоських, арахісових та кедрових горіхів на день протягом шести тижнів значно знижує рівень усіх типів холестерину.

Їжте менше червоного м'яса та обробленого м'яса, такого як бекон та ковбаса

Якщо ви їсте більше 90 г червоного або обробленого м'яса на день, Національна служба охорони здоров'я рекомендує скоротити споживання до 70 г або менше на день. Хоча червоне м'ясо є гарним джерелом білка, вітамінів та мінералів і може стати частиною збалансованої дієти, вживання великої кількості червоного та обробленого м'яса може збільшити ризик розвитку раку кишечнику.

Їжте більше бобових

Квасоля, горох та сочевиця - це відмінні джерела рослинного білка та клітковини. Згідно з двома оглядами, опублікованими в 2015 і 2021 роках, користь бобових для здоров'я така: нижчий ризик розвитку діабету та поліпшення глікемічного та ліпідного контролю у людей, які страждають на діабет зниження загального рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) контроль ваги зниження артеріального тиску менший ризик серцево-судинних захворювань; різноманітність мікробіома; імунна підтримка.

Їжте більше цільнозернових продуктів

Доктор Юн сказав, що зміна номер один, який потенційно може продовжити ваше життя на роки, - це більше цільнозернових продуктів, таких як гречка, вівсянка і коричневий рис.

Їжте їх замість очищених зерен, таких як білий рис та макарони м'яких сортів пшениці.