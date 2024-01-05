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Забудьте об этой прическе, если вам за 40. Она прибавляет возраст и подчеркивает все морщинки

Какая прическа прибавляет возрасту (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эксперт по волосам и косметолог Ганима Абдулла назвала прическу, которую не стоит делать женщинам после 40 лет. Она портит вид и добавляет возраст, поэтому лучше выбрать другие варианты.

Какую стрижку не стоит носить женщинам после 40 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой прически следует избегать женщинам, которые хотят выглядеть молодыми

По словам эксперта, речь идет о конкретной стрижке с челкой. Именно она, по мнению Абдуллы, способна испортить образ и подчеркнуть все недостатки.

Она советует отказаться от густой челки с ровным срезом. Он не придаст лицу "правильных" линий и черт. Чубчик над бровями, имеющая ровную линию, не только не подчеркивает скулы, но еще и делает максимально неудачный акцент на морщинах.

Густой срез челки будет привлекать внимание к глазам и подчеркивать "гусиные кавычки". Кроме этого, чубчик сделает очень заметными морщинки от улыбки и другие мимические "заломы".

Какая стрижка не подойдет женщинам после 40 лет (фото: freepik.com)

Какой вид челки следует выбирать, если хотите выглядеть молодо

Впрочем, огорчаться не стоит. Вы не обязаны отказываться от челки и своей стрижки. Эксперт советует просто изменить ее тип. Попытайтесь примерить так называемую "шторку".

Чубчик, который не нависает надо лбом одним "монолитом", а разделяется и выглядит, как занавеска, разделяющаяся на две части. Такой вид стрижки делает лицо молодым и способен скрыть реальный возраст.

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