Стилістка показала сумки, які будуть на піку моди у 2024 році (фото)

Жіноча сумочка є дуже важливою деталлю гардероба. Цей аксесуар може чудово доповнити ваш образ і зробити його дійсно вишуканим. Але от якщо підібрати неактуальну модель, то вона все зіпсує. Тож перед тим, як купувати нові сумочки, варто спершу розібратись, які варіанти будуть на піку моди у 2024 році.

Які сумки варто купувати на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Які сумки найактуальніші у 2024 році

"Розкажу не про класику, а скоріше про трендовість. Про ті сумки, що вдихнуть у ваш гардероб максимальну сучасність і допоможуть стилізувати звичні образи по-новому", - каже стиліст.

Вона пояснює, які сумки варто купувати у цьому році.

Універсальні - сумки з мінімальною кількістю або відсутністю фурнітури. По-перше - це тренд, по-друге, така сумка довговічна і підійде під усе.

Такі сумки прослужать багато років і все одно будуть модними

"Клатчі - вони були усюди! Переглядаючи колекції 2024 року, я бачила їх мало не в кожній колекції відомих брендів. Мати один точно варто. Тільки, будь ласка, не ті варіанти з 2000-х, в які навіть блиск для губ не влазив", - радить Шевченко.

Клатчі будуть знову у моді

Вʼязані - незвична фактура гарно розбавляє навіть базові образи. Але памʼятайте, що це досить активний аксесуар, який привертає до себе увагу.

Цей аксесуар прекрасно доповнює стильні образи

Сумки з кишенями - один з основних трендів 2023 року, але у 24-му він піде на спад. Тому, якщо хочете мати такий аксесуар, можна придбати його у мас-маркеті.

Цей варіант сумок втратить свою популярність, але не вийде з моди

"Мʼякі сумки - гарний спосіб створити дуже розслаблений образ. Але не рекомендую обʼємні, мʼякі сумки плюс-сайз дівчатам. Наша фігура вже обʼємна і мʼяка, не треба це підкріплювати аксесуарами", - говорить стиліст.

Цей варіант не варто вибирати плюс-сайз дівчатам

Дуже великі сумки, за словами Шевченко, це трохи дивний тренд, який нагадує лакшері варіант сумки для тренажерної зали. З таким аксесуаром варто бути обережним дівчатам мініатюрного зросту і статури, щоб не було враження, що їх у тій сумці можна самих носити.

Мініатюрним дівчатам не варто купувати такий аксесуар

"Сумки з металевими заклепками - яскраві, акцентні цікаві варіанти для незвичних образів. Це точно не база і точно не на роки. З костюмами та базовими сукнями така сумка буде супер", - додає стиліст.

Такі сумки підійдуть до базових суконь

Crossbody залишаються актуальними, але варто вибирати максимально сучасні моделі та форми - без металевих ланцюжків 2010-х. І довжини ланцюжка має вистачати для вашого зросту та статури, щоб не було враження, що та сумка зараз вас задушить або є непрохідним кордоном між вашими грудьми.

У цьому варіанті дуже важливо правильно вибрати довжину ланцюжка чи ременя (усі фото: Instagram/purpur.stylist)

"Сумки з ременями - цікавий тренд. Якщо вам до смаку - сміливо беріть з собою у 2024. Особливо актуальні будуть в осінньому сезоні", - говорить Шевченко.