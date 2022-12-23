Забудьте про ці прикраси для новорічної ялинки: які іграшки не любить Чорний Кролик

Новий рік 2023 буде роком Чорного Водяного Кролика. Цей період має свої прикмети і традиції, порушувати які не варто, щоб не відлякати удачу. Деякі з них стосуються прикрашання ялинки.
Про що ми детальніше поговоримо в нашому матеріалі Styler нижче.
Червоні і помаранчеві кольори не приваблюють Чорного Кролика. Щоб удача точно була з вашою родиною і оселею, віддайте перевагу холодним тонам - синьому, блакитному, білому.
Чорний Водяний Кролик символізує передусім спокій, скромність і природність. Тому забудьте про яскраві кричущі кольори. Віддайте перевагу натуральним іграшкам, зробленим з паперу чи дерева.
Будьте обережніші з фігурками тварин, таких як вовки чи лисиці. Вони - природні вороги кроликів, і відлякуватимуть удачу.
Такі прикраси не варто вішати з точку зору безпеки, особливо в оселі, де є діти чи домашні тварини.
Старі іграшки, які мають тріщини, подряпини, вм'ятини, навіть, якщо вони вам дуже подобаються, краще не вішати на ялинку. Адже такі прикраси можуть привнести в оселю енергетику руйнування.
Через проблеми з проводкою в такій гірлянді ялинка може запросто спалахнути. А технікою безпеки не варто нехтувати ні в рік Кролика, ні в будь-який інший.
Раніше астропсихолог розповіла, як зустріти Новий 2023-й рік, щоб притягнути успіх.
Крім того читайте, що чекає на кожен знак Зодіаку згідно з Ведичним гороскопом 2023.