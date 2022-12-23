Забудьте про ці прикраси для новорічної ялинки: які іграшки не любить Чорний Кролик

Які іграшки не треба вішати на ялинку в Новий рік 2023

Червоний колір

Червоні і помаранчеві кольори не приваблюють Чорного Кролика. Щоб удача точно була з вашою родиною і оселею, віддайте перевагу холодним тонам - синьому, блакитному, білому.

Пластикові і яскраві прикраси

Чорний Водяний Кролик символізує передусім спокій, скромність і природність. Тому забудьте про яскраві кричущі кольори. Віддайте перевагу натуральним іграшкам, зробленим з паперу чи дерева.

Фігурки тварин

Будьте обережніші з фігурками тварин, таких як вовки чи лисиці. Вони - природні вороги кроликів, і відлякуватимуть удачу.

Тендітні і скляні іграшки

Такі прикраси не варто вішати з точку зору безпеки, особливо в оселі, де є діти чи домашні тварини.

Іграшки з тріщинами і подряпинами

Старі іграшки, які мають тріщини, подряпини, вм'ятини, навіть, якщо вони вам дуже подобаються, краще не вішати на ялинку. Адже такі прикраси можуть привнести в оселю енергетику руйнування.

Старі та несправні гірлянди

Через проблеми з проводкою в такій гірлянді ялинка може запросто спалахнути. А технікою безпеки не варто нехтувати ні в рік Кролика, ні в будь-який інший.