Ведичний гороскоп на 2023 рік: що чекає кожен знак Зодіаку

Ведичний гороскоп розповість про те, що чекає кожен знак Зодіаку у 2023 році згідно з давньою системою передбачень.

Що таке ведичний гороскоп

Ведична система передбачень походить від багатовікових Вед. Це писання, написані індійськими вченими, які вивчали вплив небесних тіл на наше життя.

Вчення говорить нам, що життя переплітається з духовністю, а наша минула карма визначає наше теперішнє життя. Ідея карми випливає з того, які думки та дії ми робимо протягом життя.

Ведичний гороскоп на 2023 рік аналізує, якою буде карма людини, виходячи з положення небесних тіл.

Овен

2023 рік виявиться для Овна роком великих успіхів і водночас невдач на цьому шляху. Сатурн відіграватиме важливу роль у керуванні вашим будинком карми, що призведе до деяких труднощів у кар’єрі.

Марс буде впливовою планетою і привнесе в життя Овна дуже необхідний позитив. У березні Сатурн і Меркурій потраплять у десятий будинок, отримуючи чудові фінансові результати. Однак ви можете побачити деякі перешкоди у своєму любовному житті.

Загалом, згідно з ведичним гороскопом, 2023 рік буде роком злетів і падінь для представників знаку.

Телець

Рік для Тельців в першу чергу буде стабільним і плавним. Кар’єра дасть значні результати з Сатурном, який прибуде в дев’ятий будинок, приносячи удачу.

Марс, Венера та Юпітер зійдуться разом у середині травня, щоб принести удачу вашій родині. Очікуйте чудового сімейного життя з серпня по грудень.

Меркурій переміститься в п’ятий дім, приносячи хороші новини для сімейної пари, ймовірна вагітність, поява дитини. Велика любов розквітне в кінці року.

Загалом, Тельці насолоджуватимуться чудовим 2023 роком із великим успіхом у кар’єрі та любові.

Близнюки

У Близнюків буде складний рік, і на цьому шляху буде багато труднощів. На початку року Сатурн перебуватиме у восьмому будинку, що призведе до деяких фінансових проблем.

Очікуйте проблем зі здоров'ям і будьте обережні зі своїм здоров'ям. Після квітня прийде необхідне полегшення для Близнюків.

Найкращий час для кар’єри буде з середини травня до середини серпня, коли Марс, що входить у дванадцятий будинок, принесе велику удачу.

Для шлюбу та любовного життя вплив Юпітера зробить рік плідним до вересня.

В цілому, 2023 рік буде складним із проблемами здоров’я та кар’єри, але вони знайдуть полегшення у своєму любовному житті.

Рак

У 2023 році на Раків чекає плідний рік і велика удача.

На початку року вони зіткнуться з багатьма проблемами через вплив позицій Сатурна. Чекайте фінансових, любовних проблем і психічного стресу. Однак це триватиме недовго.

Фінансовий успіх прийде до вас у великій мірі, а положення Юпітера принесе стабільність в інші аспекти вашого життя.

Марс впливатиме на ваш десятий дім, отримуючи сприятливий час для шлюбу з червня по липень.

Астрологи прогнозують, що Раки, які мали труднощі в попередні роки, отримають полегшення вже цього року.

Лев

Цей рік виявиться неоднозначним для Лева з багатьма злетами та падіннями.

Юпітер буде в сьомому будинку на початку року, забезпечуючи рівновагу і стабільність у фінансових питаннях. Марс прибуде в шостий будинок, що призведе до деяких позитивних економічних поліпшень і прибутків.

На початку року ймовірні серйозні проблеми через гнів та сварки у ваших стосунках. Одруження з квітня по вересень виявиться найбільш повноцінним.

Не виключені проблеми зі здоров'ям, тож стежте за харчуванням та будьте фізично активними.

Загалом, Лев буде мати великий фінансовий успіх, але зіткнеться з неспокійним періодом з любов’ю та проблемами зі здоров’ям.

Діва

Цей рік виявиться неоднозначним через проблеми зі здоров’ям і великі статки, здобуті у 2023 році.

Положення Марса на початку року приведе до вирішення багатьох фінансових криз.

Однак ваше здоров'я погіршиться з квітня по вересень, оскільки Сатурн буде впливати на шостий будинок. Дотримуйтесь граничних заходів обережності та дбайте про своє здоров’я.

Що стосується вашого любовного життя, Меркурій переміститься у другий будинок і приведе до чудового союзу. Післявересневий час виявиться найкращим часом для любові, оскільки здоров'я Діви значно покращиться.

Сприятливий час формується з середини вересня до середини грудня для одруження.

В цілому, згідно прогнозу, на Дів чекає непростий рік.

Терези

2023 рік виявиться відмінним для Терезів і принесе їм велике процвітання.

На початку року Марс переміститься в третій будинок, що спричинить деякі проблеми зі здоров’ям. У той же час ви отримаєте великий капітал і збільшення доходу, що допоможе вам вирішити проблеми зі здоров’ям.

Ви розв'яжете всі свої минулі фінансові проблеми і позбудетеся будь-яких загрозливих боргів.

Великий вплив Марса на ваше життя виявиться плідним для вашого любовного життя. Ваші стосунки стануть чудовими, і всі минулі непорозуміння будуть вирішені. Однак у другій половині року ймовірні деякі проблеми у вашому шлюбі.

Перехід Юпітера в шостий будинок у період із середини квітня до вересня призведе до багатьох труднощів. Ви будете більш схильні до хвороб і вам доведеться уважно ставитися до свого здоров'я.

Загалом, якщо ви зможете підтримувати здорову дієту та будете терплячими, все обов’язково піде гладко.

Скорпіон

На Скорпіона чекає непростий рік.

З січня по березень буде відчуватися вплив Сатурна на третій будинок. Ви можете очікувати фінансових проблем, і вам доведеться викласти чималу суму грошей.

Перехід до четвертого будинку призведе до інших труднощів у всіх сферах життя. Однак Юпітер прийде на допомогу, перейшовши в п’ятий будинок і забезпечивши вам необхідне полегшення.

Період з травня по вересень буде в першу чергу сприятливим для заробітку. З точки зору здоров’я, ви побачите, що Сатурн спричинить певний хаос і подарує вам кілька безсонних ночей. У серпневий час Венера може викликати деякі проблеми зі здоров’ям, тому будьте готові.

Любов буде важкою дорогою для Скорпіонів через проблеми з коханою людиною. Не виключено, що дійде до розставання.

Можна підсумувати, що у Скорпіона справи йтимуть недобре, але їм доведеться пережити ці важкі часи. Деякі грошові прибутки можуть покращити їхній настрій цього року.

Стрілець

Рік у Стрільців буде неоднозначним, і їм доведеться мати справу з деякими неприємними моментами.

На початку року Марс з’явиться у вашому першому будинку. Це дасть можливість непогано заробити і мати гарну порцію позитиву.

Включення Марса у ваш сьомий і четвертий будинок призведе до почуття тривоги. Ви можете відчувати певний стрес з боку сім’ї. Відносини будуть по суті складною темою і вам треба бути обережним. Ви можете відчути полегшення в останні три місяці року у відносинах.

У кар’єрному плані листопад виявиться плідним місяцем, оскільки ви знайдете нові джерела грошей.

Стрільці загалом проведуть вдалий рік, навіть якщо на цьому шляху будуть важкі моменти.

Козеріг

У Козерога буде змішаний рік із великими підйомами та падіннями.

Через Сатурн у квітні у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Це буде час, коли ви повинні бути обережними з дієтою. Переконайтеся, що ви харчуєтеся здорово та займаєтеся належними фізичними вправами.

Оскільки Юпітер перебуває в третьому будинку, кінець року, особливо серпень, виявиться плідним для вашого любовного життя. У цьому році може бути весілля.

Якщо ви бізнесмен або найманий працівник, вересень виявиться найбільш плідним для отримання прибутків.

В цілому, це буде не найкращий рік для успіху та великої удачі.

Водолій

Водоліїв чекає чудовий рік, і вони досягнуть успіху. Вони досягнуть великого успіху в кар'єрі з входом Марса в дванадцятий будинок, і вони знайдуть удачу.

З лютого по травень у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Можуть виникнути деякі фізичні труднощі, і важливо подбати про себе.

Любовне життя Водолія буде активним протягом квітня з Юпітером у другому будинку. Якщо плануєте одружуватися, то краще в другій половині року, а не на початку.

Цей рік стане для Водоліїв визначною віхою.

Риби

Риби проведуть чудовий рік і знайдуть велику удачу. З Сатурном в одинадцятому домі лише на початку року вони досягнуть великого успіху. Будь-який непогашений борг буде нарешті виплачений.

Їхнє здоров’я різко покращиться протягом серпня та жовтня, коли третій і четвертий будинок буде активовано. Присутність Меркурія творить чудеса з вашим здоров’ям.

Початок року буде чудовим для одруження та встановлення стосунків.

В цілому, це буде рік для Риб, який виявиться незабутнім.