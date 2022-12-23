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Забудьте об этих украшениях для новогодней елки: какие игрушки не любит Черный Кролик

Новый год 2023 (фото: GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Новый год 2023 года будет годом Черного Водяного Кролика. Этот период имеет свои приметы и традиции, нарушать которые не стоит, чтобы не отпугнуть удачу. Некоторые из них касаются украшения елки.

О чем мы более подробно поговорим в нашем материале Styler ниже.

Какие игрушки не нужно вешать на елку в Новый год 2023

  • Красный цвет

Красные и оранжевые цвета не привлекают Черного Кролика. Чтобы удача точно была с вашей семьей и домом, отдайте предпочтение холодным тонам – синему, голубому, белому.

  • Пластиковые и яркие украшения

Черный Водяной Кролик символизирует прежде всего спокойствие, скромность и естественность. Поэтому забудьте о ярких кричащих цветах. Отдайте предпочтение натуральным игрушкам, сделанным из бумаги или дерева.

  • Фигурки животных

Будьте осторожны с фигурками животных, таких как волки или лисы. Они – естественные враги кроликов, и будут отпугивать удачу.

  • Хрупкие и стеклянные игрушки

Такие украшения не стоит вешать с точки зрения безопасности, особенно в доме, где есть дети или домашние животные.

  • Игрушки с трещинами и царапинами

Старые игрушки, имеющие трещины, царапины, вмятины, даже если они вам очень нравятся, лучше не вешать на елку. Ведь такие украшения могут принести в дом энергетику разрушения.

  • Старые и неисправные гирлянды

Из-за проблем с проводкой в такой гирлянде елка может запросто загореться. А техникой безопасности не следует пренебрегать ни в год Кролика, ни в любой другой.

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