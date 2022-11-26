Забудьте про такі пуховики! Андре Тан показав наймодніший верхній одяг 2022-2023

Андре Тан розповів, які пуховики більше не в тренді в сезоні 2022-2023 році, і на які моделі пуховиків, чи альтернативний верхній одяг треба звернути увагу модницям.
Фото "актуалочок" дизайнер показав в Instagram.
Пуховик з ременем та капюшоном при низьких температурах не зігріває. А все через об'єм - він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку.
Замініть такий фасон на на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.
Зараз в моді головне - функціонал, а хутро як оздоблення ніяк не допомагає в збереженні тепла (хіба що на каптурі).
Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині. Або ж класичніші варіації. Комбінуйте із взуттям на підборах, грубими черевиками або козаками.
Якщо монохромні образи здаються вам надто нудними та звичними, зверніть увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом.
Такий верхній одяг можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами (шкіряні штани/спідниці з контрастним малюнком).
Чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще. Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз.
Це дійсно потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу.
Якщо не любите подовжений верхній одяг - придивіться до бомбера. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екохутра та шкіри.
Всі фото: instagram.com/andre_tan_official
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