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Забудьте о таких пуховиках! Андре Тан показал самую модную верхнюю одежду 2022-2023

Фото: Какая верхняя одежда будет в моде (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Светлана Мащенко

Андре Тан рассказал, какие пуховики больше не в тренде в сезоне 2022-2023 года, и на какие модели пуховиков или альтернативную верхнюю одежду надо обратить внимание модницам.

Фото "актуалочек" дизайнер показал в Instagram.

Пуховик с ремнем и капюшоном смените дутым пальто

Пуховик с ремнем и капюшоном при низких температурах не согревает. А все из-за объема – он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки.

Замените такой фасон на длинное дутое пальто монохромного классического цвета: черного, белого, синего или серого.

Пуховик с большим количеством меха замените дубленкой

Сейчас в моде главное – функционал, а мех как отделка никак не помогает в сохранении тепла (разве что на капюшоне).

Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри. Или же более классические вариации. Комбинируйте с обувью на каблуках, грубыми ботинками или казаками.

Крупный цветочный принт замените животным

Если монохромные образы кажутся слишком скучными и привычными, обратите внимание на верхнюю одежду с анималистическим принтом.

Такую верхнюю одежду можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами (кожаные брюки/юбки с контрастным рисунком).

Укороченный пуховик с рукавом 3/4 замените на длину макси

Чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз.

Тонкие пуховики замените бомберами

Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно как промежуточный слой: под пальто, куртку, плащ или шубу.

Если не любите удлиненную верхнюю одежду – присмотритесь к бомберу. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайза, а также из экомеха и кожи.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official

Раньше мы писали, как выбрать самый лучший пуховик на зиму.

Также читайте о самых удивительных модных трендах и разбирайтесь, как это носить.

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