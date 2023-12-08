Забудьте про суху шкіру: дерматолог дала 3 бюджетні поради щодо догляду за обличчям

Правильне очищення

Якщо ви страждаєте від сухості шкіри, спробуйте знизити кількість факторів, які можуть спричинити подразнення. Дерматолог радить очищати від макіяжу обличчя, яке страждає від стягнутості, легкою пінкою або гелем, що щадить. Якщо ж ви не фарбуєтеся, для вмивання достатньо чистої води.

Як доглядати за шкірою взимку (фото: freepik.com)

Використовуйте гліцерин

Як виявилося, ви можете забути про суху шкіру завдяки аптечному та бюджетному засобу. Дерматолог радить змішати гліцерин із водою у пропорції 4 до 1, а потім нанести отриманий тонік на шкіру. Це зробить ваше обличчя гладким та зволоженим, сухість точно піде.

Зволожте повітря

Дерматолог радить подбати про те, щоб повітря у вашому будинку не було сухим. В опалювальний сезон конвектори та радіатори буквально висушують приміщення. А тому подумайте про придбання зволожувача повітря.

Для кращого ефекту розмістіть пристрій біля свого спального місця. Так ви зволожуватимете шкіру навіть уночі. А зранку ви не побачите скоринок та тріщин, які нерідко з'являються на шкірі через надмірну сухість.