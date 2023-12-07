Андре Тан розповів, в яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024 (фото)
Андре Тан розповів, у чому не варто зустрічати Новий рік (фото: Freepik)
Відомий український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, в чому не варто зустрічати Новий рік 2024. Все пов'язано з символом 2024 року - Зеленим Драконом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram дизайнера.
За словами експерта, покровитель прийдешнього року полюбляє розкіш та багатство. Тому не варто святкувати Новий рік у піжамі.
Також варто відмовитися від старих речей чи тих, які ви взяли у борг.
Дизайнер також розповів, які кольори краще уникати у своїх новорічних образах. Це для того, щоб не накликати невдачу у новий рік.
Раніше Андре Тан називав головні тренди зими 2024.
Також модельєр розповідав, хто не повернув йому велику суму грошей.