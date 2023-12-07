Андре Тан розповів, в яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024 (фото)

За словами експерта, покровитель прийдешнього року полюбляє розкіш та багатство. Тому не варто святкувати Новий рік у піжамі.

Також варто відмовитися від старих речей чи тих, які ви взяли у борг.

Дизайнер також розповів, які кольори краще уникати у своїх новорічних образах. Це для того, щоб не накликати невдачу у новий рік.