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Андре Тан розповів, в яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024 (фото)

Четвер 07 грудня 2023 20:29
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Андре Тан розповів, в яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024 (фото) Андре Тан розповів, у чому не варто зустрічати Новий рік (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Андре Тан

Відомий український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, в чому не варто зустрічати Новий рік 2024. Все пов'язано з символом 2024 року - Зеленим Драконом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram дизайнера.

За словами експерта, покровитель прийдешнього року полюбляє розкіш та багатство. Тому не варто святкувати Новий рік у піжамі.

Також варто відмовитися від старих речей чи тих, які ви взяли у борг.

Дизайнер також розповів, які кольори краще уникати у своїх новорічних образах. Це для того, щоб не накликати невдачу у новий рік.

Раніше Андре Тан називав головні тренди зими 2024.

Також модельєр розповідав, хто не повернув йому велику суму грошей.

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Андре Тан Новий рік