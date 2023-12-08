Забудьте о сухой коже: дерматолог дала 3 бюджетных совета по уходу за лицом

Правильное очищение

Если вы страдаете от сухости кожи, попробуйте снизить количество факторов, которые могут приводить к раздражению. Дерматолог советует очищать от макияжа лицо, страдающее от стянутости, легкой пенкой или щадящим гелем. Если же вы не краситесь, для умывания достаточно лишь чистой воды.

Как ухаживать за кожей зимой (фото: freepik.com)

Используйте глицерин

Как оказалось, вы можете забыть о сухой коже благодаря аптечному и бюджетному средству. Дерматолог советует смешать глицерин с водой в пропорции 4 к 1, а затем нанести полученный тоник на кожу. Это сделает ваше лицо гладким и увлажненным, сухость точно уйдет.

Увлажните воздух

Дерматолог советует позаботиться о том, чтобы воздух в вашем доме не был сухим. В отопительный сезон конвектора и радиаторы буквально высушивают помещения. А потому задумайтесь о приобретении увлажнителя воздуха.

Для лучшего эффекта разместите прибор возле своего спального места. Так вы будете увлажнять кожу даже ночью. А с утра вы не увидите корочек и трещин, которые нередко появляются на коже из-за чрезмерной сухости.