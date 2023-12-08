Забудьте о сухой коже: дерматолог дала 3 бюджетных совета по уходу за лицом

Зимой многие страдают от сухости кожи. Шелушение, зуд, "корочки" и испорченный макияж - многие женщины мечтают о "волшебной палочке", которая спасет их кожу. Оказывается, спастись от сухости можно и без дорогих кремов.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl, дерматолог Шерин Идрисс дала 3 простых и бюджетных совета, благодаря которым вы забудете о проблемах с кожей.
Если вы страдаете от сухости кожи, попробуйте снизить количество факторов, которые могут приводить к раздражению. Дерматолог советует очищать от макияжа лицо, страдающее от стянутости, легкой пенкой или щадящим гелем. Если же вы не краситесь, для умывания достаточно лишь чистой воды.
Как оказалось, вы можете забыть о сухой коже благодаря аптечному и бюджетному средству. Дерматолог советует смешать глицерин с водой в пропорции 4 к 1, а затем нанести полученный тоник на кожу. Это сделает ваше лицо гладким и увлажненным, сухость точно уйдет.
Дерматолог советует позаботиться о том, чтобы воздух в вашем доме не был сухим. В отопительный сезон конвектора и радиаторы буквально высушивают помещения. А потому задумайтесь о приобретении увлажнителя воздуха.
Для лучшего эффекта разместите прибор возле своего спального места. Так вы будете увлажнять кожу даже ночью. А с утра вы не увидите корочек и трещин, которые нередко появляются на коже из-за чрезмерной сухости.
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