Як виглядати стильно навіть взимку. 8 правил французького шику, які зроблять вас найкрасивішою

Дизайнер одягу Ванесса Бруно пояснила принципи французького стилю та розповіла, як вдягатися взимку так, щоб на вас усі захоплено дивилися. Як виявилося, бути найкрасивішою неважко, існує лише 8 простих правил.

Як бути стильною взимку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Telegraph .

Обирайте вбрання, яке змушує вас почуватися піднесено

За словами стиліста, ви маєте носити речі, які дають вам впевненість. Такий одяг надихає вас, завдяки чому усі навколо роблять вам компліменти. Це може бути один елемент, який стане "відправною точкою" усього вашого образу., наприклад стильний гольф улюбленого кольору.

"Так ви створюєте гардероб, у якому почуваєтеся стильно, але водночас комфортно та з певною легкістю. У вас повинні бути речі, які ви берете зі свого гардероба, і точно їх цінуєте", - пояснила Бруно.

Знайдіть свої ідеальні штани

Основа стильного гардероба - гарно підібрані речі. Знайдіть штани або джинси, які пасують саме вам. Вони мають сидіти по фігурі та вдало поєднуватися зі светром, сорочкою, піджаком або пальто.

"Дуже важливо, щоб ви знайшли такі добре скроєні штани", - вважає стиліст.

Секрет вдалого образу (фото: freepik.com)

Не бійтесь несподіваних кольорів

Зазвичай усі думають, що найстильніший колір - чорний. Але Бруно зауважує, що гарний "лук" можна скласти не тільки з темного одягу. Вона радить звернути увагу на речі світлих кольорів. Навіть взимку можна спробувати замінити темні джинси білими.

"Мені подобається цей затишок, але робити образ з дуже світлим кольором, як-от білий або дитячо-блакитний, доволі непогано, тому що це освітлює вашу шкіру та енергію навколо вас", - пояснила стиліст.

Обирайте практичну сумку

Звісно, усі прагнуть купувати модні моделі, але француженки завжди обирають зручність. І тому вам точно не варто бігти за трендами, якщо популярна сумочка вам не підходить.

"Я ніколи не думала про сумки лише через їхні естетичні аспекти. Я завжди думаю, навіщо мені вона? Чи зручна вона? Як мені її носити? Як вона виглядає, коли я ставлю її на стіл?" - додала Бруно.

Як стильно виглядати взимку (фото: freepik.com)

Знайдіть ідеальний святковий "лук"

Якщо ви хочете виглядати стильно на вечірках та святах, не треба скуповувати усі сукні. Достатньо мати один вдалий варіант, який завжди можна зробити більш ефектним завдяки прикрасам.

"Я намагаюся завжди мати у гардеробі гарну й барвисту сукню, можливо, кольору фуксії або синю. Тут усе просто, ви вражаєте одним кольором", - зазначила стиліст.

Не захоплюйтеся макіяжем, але стежте за волоссям

Навіть на вечірках та світських заходах жінки, які зуміли перейняти французький шик, з'являються без яскравого макіяжу. Легкість, натуральність та невимушеність зроблять вас по-справжньому стильною. Втім, варто завжди стежити, аби колір волосся був бездоганним.

"Я завжди дотримуюся поради зберігати колір волосся, який був у вас у підлітковому віці. Це найкращий колір", - вважає Бруно.

Обирайте більш натуральний колір волосся (фото: freepik.com)

Не бійтеся додавати трохи британського стилю

За словами стилістки, жінки з Лондона мають вишуканість, якої не так багато у парижанок. Вінтаж, вдале комбінування, твідові піджаки та блузи - усе це зробить вас дуже стильною.

Підберіть вдалу сорочку

Шовкова блуза - ідеальний варіант для жінки будь-якого віку. Стилістка зазначає, що у 20 та навіть 60 років можна підкреслити свій образ вдалою сорочкою. Вона обов'язково повинна мати гарний крій та бути схожою на невимушений й одночасно гламурний стиль XIX століття.

"Це вже не тренд, жінки просто купують сорочки, тому що це красиво, жіночно і круто", - пояснила стиліст.