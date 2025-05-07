Забудьте про стрес та випадіння волосся завдяки цьому 5-хвилинному масажу

Як робити масаж

Перукар Крістоф Робін рекомендує всім регулярно робити масаж шкіри голови, зазначаючи, що це може зняти напругу шкіри голови, сприяти росту волосся та покращити настрій.

За його словами, можна почати з легкого зволоження подушечок пальців олією жожоба чи мигдалю, але це не обов'язково.

Спочатку нахиліть голову вперед, щоб кров прилила до шкіри голови (або ляжте на ліжко та звісьте голову набік.) Випряміть голову та виконайте чотири кроки:

починаючи з маківки, розчісуйте волосся пальцями вниз, натискаючи так, щоб відчути шкіру по всій довжині. Під час цього уникайте використання нігтів, щоб не подряпати шкіру. Робіть це від чола до потилиці

далі покладіть пальці з обох боків шкіри голови та розтирайте круговими рухами. Ви також можете робити ці невеликі кругові рухи вздовж лінії росту волосся

легенько постукуйте, ніби граєте на піаніно - по всій голові. Знову ж таки, не нехтуйте лінією росту волосся

для останнього кроку візьміть невеликі пасма волосся та обережно потягніть їх назовні

Догляд за собою не обов’язково має коштувати грошей, як і догляд за шкірою голови.

Коли не можна робити масаж

Масаж шкіри голови має багато переваг, але існують ситуації, коли його робити не можна, оскільки він може погіршити стан або викликати ускладнення. Основні протипоказання до масажу шкіри голови.

Дерматологічні захворювання:

грибкові ураження (лишай, дерматомікози)

екзема, псоріаз у стадії загострення

гнійничкові висипання

алергічні реакції, подразнення, свербіж невідомого походження

Пошкодження шкіри

Сюди належать відкриті рани, подряпини, опіки та порізи.

Інфекційні захворювання

Масаж варто відкласти при застуді, грипові, підвищеній температурі тіла та загальній слабкості.