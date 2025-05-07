Забудьте про стрес та випадіння волосся завдяки цьому 5-хвилинному масажу

Щоденний стрес, перевтома та нестача сну - часті причини головного болю та випадіння волосся. Але є простий і приємний спосіб уникнути цього - масаж голови. Він не лише розслабляє, а й активізує кровообіг, сприяючи росту здорового волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Перукар Крістоф Робін рекомендує всім регулярно робити масаж шкіри голови, зазначаючи, що це може зняти напругу шкіри голови, сприяти росту волосся та покращити настрій.
За його словами, можна почати з легкого зволоження подушечок пальців олією жожоба чи мигдалю, але це не обов'язково.
Спочатку нахиліть голову вперед, щоб кров прилила до шкіри голови (або ляжте на ліжко та звісьте голову набік.) Випряміть голову та виконайте чотири кроки:
Догляд за собою не обов’язково має коштувати грошей, як і догляд за шкірою голови.
Масаж шкіри голови має багато переваг, але існують ситуації, коли його робити не можна, оскільки він може погіршити стан або викликати ускладнення. Основні протипоказання до масажу шкіри голови.
Дерматологічні захворювання:
Пошкодження шкіри
Сюди належать відкриті рани, подряпини, опіки та порізи.
Інфекційні захворювання
Масаж варто відкласти при застуді, грипові, підвищеній температурі тіла та загальній слабкості.
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