Забудьте о стрессе и выпадении волос благодаря этому 5-минутному массажу

Ежедневный стресс, переутомление и недостаток сна - частые причины головной боли и выпадения волос. Но есть простой и приятный способ избежать этого - массаж головы. Он не только расслабляет, но и активизирует кровообращение, способствуя росту здоровых волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Парикмахер Кристоф Робин рекомендует всем регулярно делать массаж кожи головы, отмечая, что это может снять напряжение кожи головы, способствовать росту волос и улучшить настроение.
По его словам, можно начать с легкого увлажнения подушечек пальцев маслом жожоба или миндаля, но это не обязательно.
Сначала наклоните голову вперед, чтобы кровь прилила к коже головы (или лягте на кровать и свесьте голову набок.) Выпрямите голову и выполните четыре шага:
Уход за собой необязательно должен стоить денег, как и уход за кожей головы.
Массаж кожи головы имеет много преимуществ, но существуют ситуации, когда его делать нельзя, поскольку он может ухудшить состояние или вызвать осложнения. Основные противопоказания к массажу кожи головы.
Дерматологические заболевания:
Повреждения кожи
Сюда относятся открытые раны, царапины, ожоги и порезы.
Инфекционные заболевания
Массаж стоит отложить при простуде, гриппе, повышенной температуре тела и общей слабости.
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