Забудьте о стрессе и выпадении волос благодаря этому 5-минутному массажу

Как делать массаж

Парикмахер Кристоф Робин рекомендует всем регулярно делать массаж кожи головы, отмечая, что это может снять напряжение кожи головы, способствовать росту волос и улучшить настроение.

По его словам, можно начать с легкого увлажнения подушечек пальцев маслом жожоба или миндаля, но это не обязательно.

Сначала наклоните голову вперед, чтобы кровь прилила к коже головы (или лягте на кровать и свесьте голову набок.) Выпрямите голову и выполните четыре шага:

начиная с макушки, расчесывайте волосы пальцами вниз, нажимая так, чтобы почувствовать кожу по всей длине. Во время этого избегайте использования ногтей, чтобы не поцарапать кожу. Делайте это от лба к затылку

далее положите пальцы с обеих сторон кожи головы и растирайте круговыми движениями. Вы также можете делать эти небольшие круговые движения вдоль линии роста волос

легонько постукивайте, будто играете на пианино - по всей голове. Опять же, не пренебрегайте линией роста волос

для последнего шага возьмите небольшие пряди волос и осторожно потяните их наружу

Уход за собой необязательно должен стоить денег, как и уход за кожей головы.

Когда нельзя делать массаж

Массаж кожи головы имеет много преимуществ, но существуют ситуации, когда его делать нельзя, поскольку он может ухудшить состояние или вызвать осложнения. Основные противопоказания к массажу кожи головы.

Дерматологические заболевания:

грибковые поражения (лишай, дерматомикозы)

экзема, псориаз в стадии обострения

гнойничковые высыпания

аллергические реакции, раздражение, зуд неизвестного происхождения

Повреждения кожи

Сюда относятся открытые раны, царапины, ожоги и порезы.

Инфекционные заболевания

Массаж стоит отложить при простуде, гриппе, повышенной температуре тела и общей слабости.