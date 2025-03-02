Косметолог показала масаж, який пришвидшить ріст волосся та "підтягне" шкіру обличчя

Перед миття волосся варто робити масаж апоневрозу, який позитивно впливає на ріст волосся та шкіру обличчя. В результаті шкіра підтягнення та активізується кровообіг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Що відомо про масаж апоневрозу

Масаж апоневрозу (пластинка, розташована під волосистою частиною голови між кістками черепа і шкірою) може бути ручний або за допомогою масажерів.

Він запускає рух лімфи і може вплинути, наприклад, на набряклість. Також знімає головні болі, якщо вони викликані втратою рухливості апоневрозу.

За словами експерта, такий масаж стимулює кровообіг і, як наслідок, стимулює ріст волосся. При регулярному масажі волосся росте швидше. Щобільше, деякі відзначають, що волосся стає густішим і товщим.

Як робити масаж

Масаж руками або за допомогою гаджетів робиться не більше 5-7 хвилин в день.

При ручному масажі спочатку подушечками пальців інтенсивно варто масажувати коріння волосся круговими рухами, рухаючись від чола до верхівки, і від верхівки до шиї. До того ж можна заодно помасажувати шию.

Головне - бути обережним, не завдаючи шкоди шкірі та волосяним цибулинам. Якщо є пошкодження шкіри, бажано утриматися від масажу, а якщо підвищений кров'яний тиск або проблеми з мозковим кровообігом, рекомендується проконсультуватися з лікарем, перш ніж включати масаж у свою процедуру краси.

Так само ви можете додавати інші прийоми у свою рутину:

Під час вмивання робити легкі лімфодренажні рухи, щоб зменшити набряки

Робити тейпування на ніч - це ідеальний спосіб прокидатися зі свіжим обличчям без зморшок

Нанесення крему перетворіть на короткий масаж, щоб посилити дію догляду

При ретельному догляді можна позбутися будь-яких зморшок на обличчі.

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