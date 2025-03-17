Забудьте про праску! Як скласти постільну білизну так, щоб не м'ялася

Постільна білизна легко мнеться, якщо її складати безладно, а простирадла на гумці взагалі можуть перетворитися на справжню головоломку. Однак існують способи складання, які дозволяють зберігати білизну акуратно, заощаджуючи простір і зберігаючи її охайний вигляд.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як правильно складати простирадла, підковдри, наволочки і як краще організувати їхнє зберігання.

Як скласти постільну білизну акуратно та компактно

Щоб білизна виглядала доглянуто і займала мінімум місця, її варто сортувати за принципом легкого доступу. Один із найзручніших методів - складати комплектами, зв’язуючи їх стрічкою або зберігаючи всі елементи в одній наволочці.

Також можна згортати речі у рулони, що дозволяє максимально ефективно використовувати простір на полицях. Важливо складати білизну навиворіт: це допомагає зберегти яскравість кольорів і запобігає пожовтінню білого текстилю.

Рідко використовувані комплекти можна зберігати у вакуумних пакетах, що не лише захистить їх від пилу і вологи, а й дозволить заощадити місце. Проте варто пам’ятати, що навіть у вакуумній упаковці білизну потрібно провітрювати хоча б раз на пів року.

Як скласти простирадло рівно і без складок

Звичайне простирадло складають у кілька етапів. Спочатку його потрібно скласти навпіл так, щоб краї і кути збігалися, а потім ще раз навпіл, створюючи довгастий прямокутник.

Після цього тканину слід розгладити руками або трохи струсити, щоб усі заломи зникли. Далі прямокутник складають ще 2-3 рази залежно від його розміру, поки не утвориться компактний квадрат або прямокутник, зручний для зберігання.

Якщо ж мова йде про простирадло на гумці, алгоритм трохи складніший. Його потрібно розкласти гумкою догори, потім вставити кути один в один, щоб вийшла рівна форма. Далі тканину акуратно розгладжують руками, складають навпіл уздовж довшого боку, а потім ще раз по ширині.

У підсумку виходить компактний прямокутник, який легко зберігати без зайвих складок.

Акуратно складена білизна економить місце (фото: Freepik.com)

Як правильно скласти підковдру та наволочку

Підковдру спочатку складають навпіл уздовж довжини, поєднуючи протилежні краї, і ретельно розгладжують тканину руками. Потім її складають ще раз - уже по ширині, вирівнюючи всі заломи.

Далі процес повторюють, поки підковдра не набуде компактної прямокутної форми, зручної для зберігання. Альтернативний варіант - скрутити її в рулон і закріпити стрічкою або гумкою, щоб тканина не розгорталася.

Наволочки складають ще простіше: їх розправляють, струшують і складають навпіл по довжині. Після цього можна ще раз скласти навпіл або скрутити в рулон для економії місця. Важливо переконатися, що краї рівні, а тканина лежить акуратно, адже навіть такі дрібниці впливають на загальний вигляд і зручність використання білизни.

Як організувати зберігання постільної білизни

Щоб у шафі завжди був порядок, варто використовувати коробки, органайзери або спеціальні роздільники. Вони допоможуть запобігти перемішуванню речей і полегшать пошук потрібного комплекту.

Найкраще сортувати білизну за групами: щоденна, для гостей, сезонна. Якщо місця у шафі мало, можна використовувати висувні ящики під ліжком або спеціальні контейнери.

Не менш важливо правильно вибрати місце для зберігання. Тканина поглинає вологу, а у вогкому приміщенні може з’явитися затхлий запах або навіть пліснява. Тому слід уникати сирих комор і підвалів, віддаючи перевагу добре вентильованим шафам. Білизну, яку використовують часто, бажано зберігати на рівні очей, а сезонні комплекти можна складати у верхні або нижні полиці.

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