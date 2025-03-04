Дорогі кондиціонери не потрібні. Як оцет зробить ваш одяг м'яким, свіжим і без плям

Оцет у пранні - це справжня сила, коли мова йде про попередню обробку плям, м'якшення води та покращення ефективності мийних засобів. Білий оцет є ідеальним для прання, однак яблучний оцет теж добре підходить, якщо він є під рукою.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання How Stuff Works розповідає про кілька способів використання оцту при пранні.

Оцет як пом'якшувач тканини

Оцет - це натуральний та ефективний пом'якшувач, який не містить шкідливих хімікатів, як комерційні засоби. Він допомагає зробити тканини м'якшими та зменшує запахи завдяки нейтралізації неприємних запахів.

Оцет також може зменшити накопичення ворсу, що робить ваш одяг ще більш приємним на дотик. Його застосування просте і економічне, і він не залишає запаху, якщо ви використовуєте пральний засіб.

Для ковдр: додати 500 мл оцту в останнє полоскання для м'якості.

додати 500 мл оцту в останнє полоскання для м'якості. Пом'якшувач для одягу: додати 100 мл оцту до відділення для пом'якшувача.

додати 100 мл оцту до відділення для пом'якшувача. Для зменшення ворсу: оцет допоможе зменшити його накопичення під час прання.

оцет допоможе зменшити його накопичення під час прання. Для нових речей: замочіть нові речі в 4 л води з 100 мл оцту, щоб усунути хімічні залишки.

замочіть нові речі в 4 л води з 100 мл оцту, щоб усунути хімічні залишки. Проти статичної електричності: додайте 100 мл оцту в останнє полоскання для зменшення статики.

Оцет освітлює одяг

Оцет також здатний допомогти в освітленні кольорових тканин і запобіганні жовтизни на делікатних тканинах. Це корисно, якщо ви хочете повернути одягу його яскравість, особливо після кількох прань.

Вода з оцтом допомагає запобігти погіршенню кольору і навіть може позбутися зношеності кольору. Для цього достатньо замочити одяг у воді з оцтом перед основним пранням.

Для кольорового одягу: замочіть речі в 4 л теплої води з 250 мл оцту.

Для запобігання жовтизні: додайте 100 мл оцту у воду для полоскання при пранні вовни або шовку.

Оцет видаляє плями

Оцет чудово справляється з різноманітними плямами, допомагаючи вам позбутися навіть стійких забруднень. Завдяки своїй кислотності оцет ефективно розщеплює плями від кави, чаю, соку та інші.

Для цього потрібно просто нанести оцет на пляму або замочити тканину у розчині. Він також здатний виручити у випадку з плямами від жувальної гумки чи чорнила.

Кава та чай: замочіть у розчині 80 мл оцту та 160 мл води.

замочіть у розчині 80 мл оцту та 160 мл води. Трава: замочіть в оцті перед пранням для видалення сильних плям.

замочіть в оцті перед пранням для видалення сильних плям. Жувальна гумка: замочіть пляму в оцті на 10-15 хвилин.

замочіть пляму в оцті на 10-15 хвилин. Чорнило: плями старого чорнила обробити оцтом після використання лаку для волосся.

Оцет є дешевим та ефективним засобом у пранні (фото: Freepik.com)

Розчин для попередньої обробки плям

Розчин оцту та інших компонентів є чудовим попереднім засобом для боротьби з плямами. Такий розчин допомагає ефективно обробити найбільш складні забруднення, такі як жир чи старі плями.

Можна використовувати цей розчин для попереднього замочування тканини перед основним пранням, щоб забезпечити кращий результат. Це особливо корисно, якщо плями здаються складними для видалення.

Інгредієнти:

100 мл оцту

100 мл аміаку

60 г соди

2 виливи рідкого мила

2 л води

Треба усе це змішати і використовувати для попереднього оброблення плям.

Важливі застереження

Хоча оцет має багато корисних властивостей, необхідно враховувати, що він може пошкодити гумові ущільнення пральної машини, якщо його використовувати надмірно. Ущільнення, зроблені зі штучного матеріалу, можуть швидко зноситись через регулярне застосування оцту.

Тому перед використанням оцту в пральній машині слід перевірити, чи є ущільнення з синтетичних матеріалів. Для кращого результату варто обирати більш обережне використання оцту або використовувати його в розведеному вигляді.

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