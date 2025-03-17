Забудьте про утюг! Как сложить постельное белье так, чтобы не мялось

Постельное белье легко мнется, если его складывать беспорядочно, а простыни на резинке вообще могут превратиться в настоящую головоломку. Однако существуют способы складывания, которые позволяют хранить белье аккуратно, экономя пространство и сохраняя его опрятный вид.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как правильно складывать простыни, пододеяльники, наволочки и как лучше организовать их хранение.

Как сложить постельное белье аккуратно и компактно

Чтобы белье выглядело ухоженно и занимало минимум места, его стоит сортировать по принципу легкого доступа. Один из самых удобных методов - складывать комплектами, связывая их лентой или сохраняя все элементы в одной наволочке.

Также можно сворачивать вещи в рулоны, что позволяет максимально эффективно использовать пространство на полках. Важно складывать белье наизнанку: это помогает сохранить яркость цветов и предотвращает пожелтение белого текстиля.

Редко используемые комплекты можно хранить в вакуумных пакетах, что не только защитит их от пыли и влаги, но и позволит сэкономить место. Однако стоит помнить, что даже в вакуумной упаковке белье нужно проветривать хотя бы раз в полгода.

Как сложить простыню ровно и без складок

Обычную простынь складывают в несколько этапов. Сначала ее нужно сложить пополам так, чтобы края и углы совпадали, а затем еще раз пополам, создавая продолговатый прямоугольник.

После этого ткань следует разгладить руками или немного встряхнуть, чтобы все заломы исчезли. Далее прямоугольник складывают еще 2-3 раза в зависимости от его размера, пока не образуется компактный квадрат или прямоугольник, удобный для хранения.

Если же речь идет о простыне на резинке, алгоритм немного сложнее. Ее нужно разложить резинкой кверху, затем вставить углы друг в друга, чтобы получилась ровная форма. Далее ткань аккуратно разглаживают руками, складывают пополам вдоль более длинной стороны, а затем еще раз по ширине.

В итоге получается компактный прямоугольник, который легко хранить без лишних складок.

Аккуратно сложенное белье экономит место (фото: Freepik.com)

Как правильно сложить пододеяльник и наволочку

Пододеяльник сначала складывают пополам вдоль длины, соединяя противоположные края, и тщательно разглаживают ткань руками. Затем его складывают еще раз - уже по ширине, выравнивая все заломы.

Далее процесс повторяют, пока пододеяльник не приобретет компактную прямоугольную форму, удобную для хранения. Альтернативный вариант - скрутить его в рулон и закрепить лентой или резинкой, чтобы ткань не разворачивалась.

Наволочки складывают еще проще: их расправляют, встряхивают и складывают пополам по длине. После этого можно еще раз сложить пополам или скрутить в рулон для экономии места. Важно убедиться, что края ровные, а ткань лежит аккуратно, ведь даже такие мелочи влияют на общий вид и удобство использования белья.

Как организовать хранение постельного белья

Чтобы в шкафу всегда был порядок, стоит использовать коробки, органайзеры или специальные разделители. Они предотвратят перемешивание вещей и облегчат поиск нужного комплекта.

Лучше всего сортировать белье по группам: ежедневное, для гостей, сезонное. Если места в шкафу мало, можно использовать выдвижные ящики под кроватью или специальные контейнеры.

Не менее важно правильно выбрать место для хранения. Ткань поглощает влагу, а в сыром помещении может появиться затхлый запах или даже плесень. Поэтому следует избегать сырых кладовых и подвалов, отдавая предпочтение хорошо вентилируемым шкафам. Белье, которое используют часто, желательно хранить на уровне глаз, а сезонные комплекты можно складывать в верхние или нижние полки.

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