WhatsApp готує важливе оновлення: це стосується всіх!

У месенджері WhatsApp готують важливе оновлення, яке дасть змогу користувачам заводити унікальні імена (за аналогією з Telegram). Це базова функція, на яку в застосунку давно чекали, і тепер вона дійсно перебуває в розробці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал новин Mashable.
Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, у бета-версії WhatsApp 25.17.10.70 виявлено ознаки роботи над новим інструментом - можливістю створити "username", тобто ім'я користувача, яке не прив'язане безпосередньо до номера телефону. Поки що функція недоступна для тестування, але реліз очікується найближчим часом.
З появою цієї функції номер телефону можна буде приховувати, і інші користувачі побачать тільки ваше ім'я. Це значно поліпшить приватність і буде особливо актуально в групових чатах, каналах і бізнес-акаунтах.
Поки нововведення перебуває на стадії розробки, і його остаточна форма може змінитися. Проте, запуск очікується найближчим часом.
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