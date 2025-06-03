WhatsApp готовит важное обновление: это касается всех!

Как сообщает профильный ресурс WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp 25.17.10.70 обнаружены признаки работы над новым инструментом - возможностью создать "username", то есть имя пользователя, не привязанное напрямую к номеру телефона. Пока функция недоступна для тестирования, но релиз ожидается в ближайшее время.

Что известно об имени пользователя в WhatsApp

Имя пользователя будет уникальным и может содержать буквы, цифры, а также точки и нижние подчеркивания

Запрещены начала с "www." и окончания на доменные зоны вроде ".com" - чтобы избежать фишинга и обмана

Уже занятые имена использовать будет нельзя

При изменении username собеседникам будет отображаться системное уведомление в чате.

WhatsApp тестирует функцию создания уникального имени пользователя (фото: WABetaInfo)

Что будет с конфиденциальностью

С появлением этой функции номер телефона можно будет скрывать, и другие пользователи увидят только ваше имя. Это значительно улучшит приватность и будет особенно актуально в групповых чатах, каналах и бизнес-аккаунтах.

Пока нововведение находится в стадии разработки, и его окончательная форма может измениться. Тем не менее, запуск ожидается в ближайшее время.