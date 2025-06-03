WhatsApp готовит важное обновление: это касается всех!

В мессенджере WhatsApp готовят важное обновление, которое позволит пользователям заводить уникальные имена (по аналогии с Telegram). Это базовая функция, которую в приложении давно ждали, и теперь она действительно находится в разработке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Mashable.
Как сообщает профильный ресурс WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp 25.17.10.70 обнаружены признаки работы над новым инструментом - возможностью создать "username", то есть имя пользователя, не привязанное напрямую к номеру телефона. Пока функция недоступна для тестирования, но релиз ожидается в ближайшее время.
С появлением этой функции номер телефона можно будет скрывать, и другие пользователи увидят только ваше имя. Это значительно улучшит приватность и будет особенно актуально в групповых чатах, каналах и бизнес-аккаунтах.
Пока нововведение находится в стадии разработки, и его окончательная форма может измениться. Тем не менее, запуск ожидается в ближайшее время.
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