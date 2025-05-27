WhatsApp готує оновлення, яке заощадить ваш час і позбавить хаосу в чатах

Забули, хто надіслав той самий мем у WhatsApp - і тепер не можете його знайти? З такою проблемою стикалися мільйони користувачів. Тепер у веб-версії месенджера WhatsApp тестують новий медіацентр, який спростить пошук фото, відео та GIF-файлів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , який висвітлює новини та огляди по Android.

Що відомо про нову розробку

Як повідомляє профільний портал WABetaInfo, функція була виявлена в ранній бета-версії WhatsApp Web. Розробники працюють над окремим медіа-хабом, який об'єднуватиме всі надіслані й отримані файли, відео, зображення, GIF-анімації, документи та посилання в одному розділі.

У нової функції з'явиться власний значок у лівому меню - відразу над іконкою "Налаштування".

Розумний пошук і сортування

Користувачі зможуть шукати потрібний файл за описом, сортувати медіа за датою або розміром, а також виділяти кілька елементів одночасно для видалення, пересилання або скачування.

Для документів і посилань передбачені додаткові деталі: ім'я відправника і дата відправлення. Це має помітно спростити навігацію по старих файлах, особливо якщо ви не пам'ятаєте, звідки вони з'явилися.

Функція з'явилася в ранній бета-версії WhatsApp Web ( фото: WABetaInfo)

Чи буде нова функція на смартфонах?

Варто зазначити, що мобільний застосунок WhatsApp вже має подібний розділ - його можна знайти за шляхом: Налаштування, Сховище і дані, Управління сховищем. Однак поточна реалізація далека від зручності: інтерфейс перевантажений, а функціональність обмежена.

Розробка веб-версії нового хаба виглядає куди більш інтуїтивною і орієнтованою на користувача.

Коли чекати оновлення?

Наразі функція перебуває на стадії розробки, і терміни її офіційного запуску поки що не називаються. Але, судячи з активності тестування, реліз може відбутися вже в найближчі місяці. Користувачі мобільної версії також сподіваються на аналогічне оновлення в майбутньому.