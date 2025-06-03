WhatsApp готує важливе оновлення: це стосується всіх!

У месенджері WhatsApp готують важливе оновлення, яке дасть змогу користувачам заводити унікальні імена (за аналогією з Telegram). Це базова функція, на яку в застосунку давно чекали, і тепер вона дійсно перебуває в розробці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал новин Mashable .

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, у бета-версії WhatsApp 25.17.10.70 виявлено ознаки роботи над новим інструментом - можливістю створити "username", тобто ім'я користувача, яке не прив'язане безпосередньо до номера телефону. Поки що функція недоступна для тестування, але реліз очікується найближчим часом.

Що відомо про ім'я користувача у WhatsApp

Ім'я користувача буде унікальним і може містити букви, цифри, а також крапки і нижні підкреслення

Заборонені початки з "www." і закінчення на доменні зони на кшталт ".com" - щоб уникнути фішингу та обману

Уже зайняті імена використовувати буде не можна

У разі зміни username співрозмовникам відображатиметься системне повідомлення в чаті.

WhatsApp тестує функцію створення унікального імені користувача (фото: WABetaInfo)

Що буде з конфіденційністю

З появою цієї функції номер телефону можна буде приховувати, і інші користувачі побачать тільки ваше ім'я. Це значно поліпшить приватність і буде особливо актуально в групових чатах, каналах і бізнес-акаунтах.

Поки нововведення перебуває на стадії розробки, і його остаточна форма може змінитися. Проте, запуск очікується найближчим часом.