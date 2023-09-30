Забудьте про гроші. Ось у яких випадках працівникам не оплачують лікарняний

Офіційно працевлаштовані робітники у разі хвороби чи травми можуть розраховувати на оплату лікарняного. Для цього потрібно звернутися до лікаря, який видасть медичний висновок про тимчасову непрацездатність пацієнта. Втім лікарняне оплачується не у всіх випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" в Telegram .

У якому розмірі нараховують лікарняні

Лікарняні виплачують працівникам, які офіційно працевлаштовані, залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50% середньої заробітної плати (доходу) - якщо стаж до 3 років

60% - страховий стаж від 3 до 5 років

70% - страховий стаж від 5 до 8 років

100% - страховий стаж понад 8 років

Втім деяким пільговим категоріям населення Фонд соцстраху оплачує лікарняні в розмірі 100% незалежно від тривалості стажу.

У яких випадках лікарняний не надається

Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у таких випадках:

у разі одержання особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення

якщо працівник навмисне заподіяв шкоду своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби

за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи

за час примусового лікування, призначеного за судовим рішенням

у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням

якщо працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати або у творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим

"Окрім цього, особи, які порушують встановлений лікарем режим чи рекомендації, а також не з’являються без поважних причин на медичний огляд - втрачають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (з дня допущення порушення)", - пояснюють юристи.