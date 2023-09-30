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Забудьте о деньгах. Вот в каких случаях работникам не оплачивают больничный

Суббота 30 сентября 2023 14:00
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Забудьте о деньгах. Вот в каких случаях работникам не оплачивают больничный В каких случаях не оплачивают больничный (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Официально трудоустроенные работники в случае заболевания или травмы могут рассчитывать на оплату больничного. Для этого следует обратиться к врачу, который выдаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности пациента. Однако больничное оплачивается не во всех случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.

В каком размере насчитывают больничные

Больничные выплачивают работникам, которые официально трудоустроены, в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

  • 50% средней заработной платы (дохода) - если стаж до 3 лет
  • 60% - страховой стаж от 3 до 5 лет
  • 70% - страховой стаж от 5 до 8 лет
  • 100% - страховой стаж более 8 лет

Однако некоторым льготным категориям населения Фонд соцстраха оплачивает больничные в размере 100% независимо от продолжительности стажа.

В каких случаях больничный не предоставляется

Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется в следующих случаях:

  • в случае получения лицом травмы или заболевания при совершении им уголовного преступления
  • если работник умышленно причинил вред своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей, или симуляции болезни
  • за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы
  • за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению
  • в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой произошедших вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением
  • если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы или в творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением
  • за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным

"Кроме этого, лица, которые нарушают установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинский осмотр - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения)", - объясняют юристы.

Забудьте о деньгах. Вот в каких случаях работникам не оплачивают больничный

Раньше мы писали о том, кого не могут уволить во время войны.

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