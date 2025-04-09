Забудьте про "глазунью" та "яйця в смятку": як українською правильно називаються ці страви

У нашій щоденній мові ще досі трапляються русизми, особливо коли мова йде про побутові речі - зокрема й кулінарію. Страви з яєць, що часто з'являються на сніданок, ми звикли називати звичними, але не завжди коректними словами. Насправді ж українська мова має свої точні й милозвучні назви для таких страв.

Зверніть увагу на правильні відповідники:

не "яічніца" - а яєшня або яєчня

не "глазунья" - а оката яєчня (бо жовтки схожі на очі, а не на "глаза") або яєчня-око

не "яічніца-болтунья" - а яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка

не "растітєльноє масло" - а олія

не "слівочноє масло" - а вершкове масло

не "жарять" - а смажать

Яйця - це не лише повноцінна страва, а й важливий інгредієнт у випічці, зокрема в тісті для пампухів чи пончиків.

І ще одна дрібниця: не кажи "яйцо в смятку", краще - яйце зварене некруто (коли жовток м’який), або ж круто, якщо воно зварене повністю.

Ще цікаві назви:

Заколочена яєчня - так називали розмішані яйця, смажені на пательні. І найближчий аналог англійською - scrambled eggs

Бабка з яєць - запечені яйця зі сметаною, сиром чи крупами. Дуже схоже на запіканку або фрітату.

Омлет - це слово французького походження, яке часто вживалося в дореволюційних українських рецептах. Зараз його можна замінити на "яєчну запіканку".

Ковтушка - це старовинна назва дитячої страви з яєць. Це рідка яєчня, збита з молоком.

Заливанка - яйця, якими заливають інші продукти. Можна використовувати як назву страви і як назву техніки приготування.