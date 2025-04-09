Забудьте про "глазунью" и "яйця в смятку": как на украинском правильно называются эти блюда

Мы уже привыкли использовать названия блюд из яиц и даже не задумываемся, что большинство из них не являются украинскими. Украинский язык имеет собственные названия для популярных блюд из яиц.
Как правильно называть на украинском блюда из яиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинской радиоведущей Ольги Багний в TikTok.
В нашей ежедневной речи до сих пор встречаются русизмы, особенно когда речь идет о бытовых вещах - в том числе и кулинарии. Блюда из яиц, которые часто появляются на завтрак, мы привыкли называть привычными, но не всегда корректными словами. На самом деле украинский язык имеет свои точные и благозвучные названия для таких блюд.
Обратите внимание на правильные соответствия:
не "яічніца" - а яєшня або яєчня
не "глазунья" - а оката яєчня (бо жовтки схожі на очі, а не на "глаза") або яєчня-око
не "яічніца-болтунья" - а яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка
не "растітєльноє масло" - а олія
не "слівочноє масло" - а вершкове масло
не "жарять" - а смажать
Яйца - это не только полноценное блюдо, но и важный ингредиент в выпечке, в частности в тесте для пончиков или пончиков.
И еще одна мелочь: не говори "яйцо в смятку", лучше - яйцо "зварене некруто" (когда желток мягкий), или же "круто", если оно сварено полностью.
Еще интересные названия:
"Заколочена яєчня" - так называли размешанные яйца, жаренные на сковороде. И ближайший аналог на английском - scrambled eggs
"Бабка з яєць" - запеченные яйца со сметаной, сыром или крупами. Очень похоже на запеканку или фритату.
"Омлет" - это слово французского происхождения, которое часто употреблялось в дореволюционных украинских рецептах. Сейчас его можно заменить на "яєчну запіканку".
Ковтушка - это старинное название детского блюда из яиц. Это жидкая "яєчня", взбитая с молоком.
Заливанка - яйца, которыми заливают другие продукты. Можно использовать как название блюда и как название техники приготовления.